RECENZE: Víc zmatená než bouřlivá deska. Pete Doherty ztratil na síle

Jenže možná až moc. Doherty je známý především ze skupiny The Libertines skrze svůj sólový projekt Babyshambles a samozřejmě pro svoje drogové excesy. Kapelu Puta Madres poskládal zčásti ze své doprovodné kapely a přidal například i mladého velšského kytaristu Jacka Jonese. Společně objeli řadu festivalů v Evropě a Jižní Americe a nakonec ve Francii natočili studiové album.

Peter Doherty & the Puta Madres Autor: Peter Doherty & the Puta Madres Hodnocení­: 40 %

Zní tu hodně akustických kytar, ale i foukací harmonika (ve skladbě Narcistic Teen Makes First XI) a díky kmenovému členovi Mikimu Beavisovi také housle (namátkou a výrazněji třeba v písních Paradise is under your Nose, Someone Else to Be nebo The Steam).

Rockovější polohu svým úvodem slibuje třeba zmíněná The Steam, jež se však po začátku stejně rozplizne do neladících kytar. A takových pasáží je na desce bohužel víc. Pokud to byl záměr, nepovedl se. Docela dobře nakonec šlape Travelling Tinker. A dobrý standard nabízí píseň Shoreleave.

Jinak bohužel Doherty dostál své feťácké pověsti. Jakkoli jeho ledabylé zpívání bývá někdy zábavné, zde zjevně nenašel nikoho, kdo by jej aspoň trochu korigoval. Výsledek tomu odpovídá a kvalitě většiny jeho předchozích nahrávek se prostě nepřibližuje.