Miluju historické filmy, nesnáším písničkály, říká Ondřej Brzobohatý

Seznam hostů, které jste si pozval, je lákavý. Ondřej Ruml, Vojtěch Dyk, Marta Jandová, Eva Burešová, Tereza Mašková. Podle čeho jste je vybíral?

Hlavně podle písní, ke kterým mám vztah a za dobu mého autorského snažení se mi nějakým způsobem zapsaly do paměti a do srdce. K tomu se následně vážou přátelé, většinou tedy zpěváci a herci, kteří tyto písně zpívali nebo jsou s nimi nějak spojeni.

Jak velký prostor dostanou?

Většinou to bude tak, že každý zazpívá jednu mou píseň, ale v různých případech se interpreti na pódiu zdrží i déle. Nechci předem prozrazovat proč, ať se mají diváci na co těšit.

Jako skladatel filmové hudby často spolupracujete s režisérem Jiřím Strachem, složil jste mu kromě jiného hudbu k trháku Anděl Páně 2. Jak se vám s ním pracuje?

Jirka je skvělý parťák pro tandem režisér versus skladatel. Dokáže už při natáčení přemýšlet o prostoru pro hudbu, což je skvělé a mně to potom dává volnější ruku při samotném skládání. Hlavně se máme rádi, a to je potom na společné práci vidět a slyšet.

Máte nějaký vysněný žánr nebo látku, k níž byste si rád složil hudbu? Obecně, jaký je váš nejmilejší filmový žánr?

Miluju historické filmy. Ta výprava, kostýmy. Když se to vydaří a udělá se smyslem pro detail, je to žrádlo. Třeba Angelika patří k mým velice oblíbeným látkám.

Složil jste hudbu k muzikálu Legenda jménem Holmes, kromě toho i text a libreto. Jste ctitelem Sherlocka Holmese?

Jsem velký milovník Arthura Conana Doyla. Jeho psaní bylo na svou dobu obrovsky moderní. Šlo o výjimečného autora a napsal toho ještě mnohem víc než jen povídky o slavném detektivovi. Ostatně i o něm vypráví můj muzikál. To on je hlavní postavou, ne Holmes.

Pracujete na nějakém dalším muzikálovém libretu a scénáři?

Ano. Muzikály miluju. Ctím jejich zásady. Mám o nich nastudováno všechno možné a viděl jsem jich po světě desítky a desítky. Je to nádherná zábava. Mrzí mě, že řadě intelektuálně vyspělých lidí u nás se při vyslovení slova muzikál kroutí uši, ale je to bohužel dané tím, že tu vznikla řada přiblblých písničkálů, které si říkaly muzikál, a stály přitom za starou bačkoru. Lidé, kteří je psali, o tom žánru nevěděli zhola nic a zdevastovali tak jejich pověst. Jen pár autorů se to snažilo dělat poctivě. Já dám za své muzikály ruku do ohně. Pracuji na nich se vší pokorou a maximálním respektem k jejich newyorskému původu.

Ondřej Brzobohatý a Vojtěch Dyk: Máme rádi jazz (Zdroj: Youtube.com):