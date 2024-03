Posedlost a láska k hudbě. Olga Malířová Špátová natočila dokument o Petru Jandovi

Olg Malířová Špátová hrála od dětství písničky Olympicu na kytaru u táboráků na skautském táboře a znala je nazpaměť. Práce na dokumentu o Petru Jandovi pro ni tedy byla radostí.

„Filmařsky i lidsky mě potěšilo, že bych se mohla věnovat příběhu o lásce k hudbě, o posedlosti, zápalu – a také o přátelství,“ svěřila se režisérka, která průběžně rok a půl společně s manželem, kameramanem Janem Malířem, trávila čas s Petrem Jandou a zaznamenávala jeho život.

Dlouho a důkladně se také probírala archivními materiály, zjišťovala, jak se hudba kapely Olympic vyvíjela a s každým členem proměňovala.

„Archivy České televize nebo Krátkého filmu ukázaly i období, kdy kvalita repertoáru upadala, ale pak zase nabrala na síle,“ vysvětlila režisérka s tím, že hudba je hlavním vyjadřovacím prostředkem ve filmu.

„Příběh filmu vyprávím prostřednictvím Petrových písní. On sám říká, že často skládal písně, když mu v životě o něco důležitého šlo. Ve filmu se jeho písněmi vyjadřuju k dramatickým událostem a zvratům v jeho životě,“ dodala Olga Malířová Špátová.

V dokumentu vystupují Petr Janda a jeho žena Alice, jeho přátelé, bývalí i současní členové Olympicu. A všichni jsou velmi autentičtí a otevření.

„Když jsme přišli na natáčení, občas se stalo, že nám Petr otevřel v teplácích, nic nezkrášloval. Neříkal, co smím a nesmím natáčet. O všem s ním bylo možné mluvit, vyšel vstříc každému nápadu, který jsem si vymyslela. Pak se jen smál, jak náročná jsem, že to nečekal. Ale vždycky dodal, že je za takový přístup rád. Jeho upřímnost a otevřenost je asi někdy bolavá, ale pro pravdivost filmu je vzácně přínosná,“ okomentovala režisérka.

„Jen starší dcera zrovna prožívala pubertu a nechtěla spolupracovat vůbec. To mě moc mrzí, jinak šlo vše hladce,“ potvrdil Petr Janda, který odkládal natočení jen jediné scény na hřbitově u hrobu syna Péti.

„Natáčeli jsme tam nakonec patnáct minut a všem nám bylo těžko. Jsem za to Petrovi moc vděčná, že nás vzal na pro něj tak citlivé místo, kam často chodí sám,“ dodala Olga Malířová Špátová.

Snímek Django bude mít premiéru 2. května 2024, tedy přesně v den, kdy Petr Janda oslaví 82. narozeniny.

Kromě toho kapela Olympic vydala limitovanou (tisíc kusů) a číslovanou trojLP reedici koncepčních alb Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř, která vyšla v letech 1980 až 1984 a Olympic díky nim zažíval druhý umělecký vrchol a byl také na špici popularity. Při této příležitosti kapela natočila novou verzi písničky Kartotéka a vydá se na Trilogy Tour 2024.

„Natočili jsme znovu Kartotéku, protože ta písnička je fakt hezká a zároveň současná. Je to vlastně trochu reflexe umělé inteligence a bude perfektně zapadat do celého našeho koncertního projektu. Bude to pastva pro oči. Já tam budu s Milanem Broumem prolézat zdí, za námi se budou nafukovat balóny, přijde i obrovský robot a další překvapení,“ prozrazuje Petr Janda.

Trilogy Tour 2024 začne 21. března v pražské KC Zahrada a pokračovat bude přes Zlín, Liberec, Říčany a další města až do finálového koncertu 20. listopadu 2024 v prostorách Fora Karlín.