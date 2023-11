RECENZE: November 2nd se po dvanácti letech vrátili se skvělým albem

Čtvrtá bezejmenná deska kapely November 2nd, kterou tvoří zpěvačka Saša Langošová, kytarista Roman Helcl, baskytarista Jakub Vejnar a bubeník Petr Ptáček, je posluchačskou lahůdkou. Do nejmenšího detailu propracovaná, vyloženě lahodná nahrávka, od začátku do konce plná strhujících písniček. Vše sedí, jeden každý zvukový detail (produkci měl na starosti Boris Carloff) je přesně na svém místě.

Lights Are Out je energický otevírák, který na první poslech zaujme chytlavým kytarovým riffem, dřevním a poctivým, až z něj lítají třísky. Pak se o slovo přihlásí tvárný vokál Saši Langošové a skladba graduje nosným refrénem. Jasná tutovka na úvod, bez debat. Ale schválně si ji pusťte několikrát po sobě a zaměřte se při poslechu vždy na jeden detail.

Třeba na nápaditě vedený rytmus, především precizně zahrané bicí. Podobných detailů, kterých je dobré si všímat ve chvíli, kdy budete mít těch deset písniček pod kůží, je plné album. A díky tomu zní tak živě, spontánně a radostně.

All Comes Down je podlepená elektronickými zvuky, které nenápadně, o to ale účelněji dobarvují atmosféru. Písnička opět stojí na chytlavé melodické lince, ale znovu: poslouchejte, jak rafinovaně pracuje s vrstvenými pěveckými linkami. Jak ve chvíli, kdy máte pocit, že už vás nic nezaskočí, přijde s překvapivým zvratem. A znovu se vyplatí pečlivě poslouchat skvěle zaranžované bicí, proplétající se kytary. Nebo se prostě jen nechat unášet melancholicky omamnou náladou.

Je opravdu radost poslouchat tak vzrušující hudbu, které byla navíc ve studiu věnována maximální péče. Žánrově rozkročeni mezi americky střiženým rockem říznutým potemnělým country, soulem a podobnými žánry nemají November 2nd momentálně v tuzemsku konkurenci.

Jejich novinka funguje v jednotlivostech i jako celek. Drží perfektně pohromadě, sjednocená společnou vizí, jak by se měla podobná hudba hrát, aby působila naprosto autenticky, nadčasově, samozřejmě a nebyla okatě vymáchaná v provinčním rybníčku. Přitom November 2nd neusilují o žádnou „světáckost“, hudbu skládají a hrají tak přirozeně, jako dýchají.