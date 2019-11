VIDEO: Comeback kapely November 2nd avizuje řízná hitovka I Feel Love

Po osmileté pauze, kdy se členové kapely November 2nd věnovali jiným projektům, se tato kapela opětovně hlásí o slovo. Oproti dřívějšímu spíše jemnějšímu country rockovému zvuku parta kolem zpěvačky Saši Langošové lehce přitvrdila.



„Během pauzy jsme se ve studiu sešli jednou a natočili písničku Love Me Or Leave Me (TX, TN), která bavila jak nás, tak naše fanoušky a udala nám směr, kterým bychom se chtěli ubírat.



Nějakou dobu jsme pak hledali zvuk, který by vyšel z našeho oblíbeného retro soundu a přitom nezněl oldschoolově.



S tím nám nakonec pomohl John Netti, který něco podobného absolvoval před námi s Rival Sons. Myslím, že jsme to společně trefili úplně přesně,“ popisuje Langošová.



Momentální sestavu skupiny doplňují kytaristé Roman Helcl a David Babka, baskytarista Jakub Vejnar a bubeník Petr Ptáček. Postupně November 2nd zveřejní další nové skladby a poté i kompletní album. Její návrat bude se vším všudy, tedy včetně koncertů.