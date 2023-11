Milovaní i vysmívaní Nickelback přijedou příští rok v červnu do Prahy

Časopis Billboard vyhlásil v roce 2009 Nickelback nejúspěšnější rockovou skupinou desetiletí. Čtveřici Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger a Daniel Adair proslavily hity jako How You Remind Me, Photograph, Far Away nebo Rockstar. Nejen tyto skladby z ní udělaly jednu z komerčně nejúspěšnějších kapel posledních dvou desetiletí.

Nickelback debutovali v roce 1996 albem Curb a k letošnímu roku vydali deset řadových desek. Zatím poslední Get Rollin’, k níž se váže i aktuální koncertní turné, vyšla v roce 2022.

Raná alba Nickelback se žánrově dají zařadit k post grungeové vlně, postupem let ale skupina svůj zprvu hřmotný, až alternativní zvuk obrušovala směrem k mainstreamové líbivosti a nekonfliktnosti. Což jí na jedné straně vyneslo obří fanouškovskou základnu, na straně druhé despekt ze stran ortodoxních strážců rockové čistoty.

Nickelback budou na celém turné doprovázet britští indie rockoví Lottery Winners. Vstupenky v ceně od 1490 Kč budou v prodeji od 1. prosince 2023.