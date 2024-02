Je mi jedno, jestli mě někdo pozná na ulici, říká Mike Kroeger z Nickelback

V roce 2016 jste v rozhovoru pro tento web prohlásil, že jste jediný z kapely, který nemá svou stránku v anglické Wikipedii. A prosil jste kolegu, který s vámi mluvil, aby vám ji nezakládal. Profil stále nemáte, takže předpokládám, že na vašem přání být v kapele spíše v pozadí se nic nezměnilo.

Vše je v tomto ohledu při starém. A víte, co je vtipné? Novinářka, se kterou jsem dělal rozhovor před vámi, mi položila stejnou otázku. Takže ano, stále zůstávám ve stínu. Vlastní stránku v anglické Wikipedii na rozdíl od zbytku kapely nemám a za mě je to tak v pořádku. Občas mě někdo přesvědčuje, že bych si ji měl vytvořit, ale podle mě je to směšné. To se jako mám sám sebou veřejně chlubit? Nemám to zapotřebí. Rozhovory jsou něco jiného, to je prostě součást chodu kapely. Ale je mi třeba úplně ukradené, jestli mě na ulici někdo pozná.