RECENZE: Zahoďte zbraně, vybízí Neil Young na albu World Record

Může hudba změnit svět? Jako taková asi jen těžko, nicméně může apelovat na posluchače, aby se alespoň na chvíli zastavil, rozhlédl se kolem sebe a zapřemýšlel. Netřeba k tomu složitých metafor a zašmodrchaných sdělení.

“Pojďte se mnou, bratři a sestry budoucnosti/ke světu, jak ho známe a k Zemi, jak jsme ji znali. Ruku v ruce, pěst v pěst/už žádné zbraně, žádnou válku/jen lásku,“ zpívá Neil Young v písničce Walkin’ On The Road (To The Future) na novém albu World Record, natočeném společně s doprovodnou skupinou Crazy Horse. V dalších skladbách vyzývá k míru, pochopení, toleranci a varuje před hrozbami jako jsou dezinformace všeho druhu.

Z Youngových úst to nezní jako plané moralizování, je v tom upřímná snaha něco sdělit, podpořená jednak bohatými životními zkušenostmi, jednak samozřejmě muzikantským fortelem a skladatelským umem.

World Record 75 % Neil Young & Crazy Horse

World Record je ryzí album. Zní tu country, folk, country, blues a zaslechneme i typické youngovské „pre-grungeové“ drásavé kytarové riffy. Začátek I Walk With You (Earth Ringtone) připomene jeho slavný soundtrack k Jarmuschově filmu Mrtvý muž.

V The Wonder Won’t Wait máme dojem, že jsme přímo ve studiu mezi muzikanty, nelze si při ní nevzpomenout na nedávno vydanou desku Díl druhý od Roberta Křesťana a Druhé trávy.

A nutno podotknout, že v posledních letech nevyzpytatelný producent Rick Rubin měl při práci na tomto albu jednu ze svých šťastnějších chvilek. O Neilu Youngovi se pak dá říct, že odvedl svůj tradičně silný (nad)standard.