(I Can’t Get No) Satisfaction! Osm milníků osmdesátníka Micka Jaggera

1. Spolužák s kytarou

V roce 1950 bylo chlapci jménem Michael Phillip Jagger sedm let a chodil na Wentworth Primary School v Dartfordu. V září se poprvé střetl se svým novým spolužákem, hochem jménem Keith Richards. O čtyři roky později se jejich cesty rozešly – vydali se navštěvovat jiné školy. V září 1961 přišel v té době osmnáctiletý Mick Jagger na druhé nástupiště nádraží v Dartfordu. Měl namířeno do Londýna na School of Economics, kde studoval. O chvíli později dorazil na stejné nástupiště sedmnáctiletý Keith Richard s elektrickou kytarou Höfner. Slovo dalo slovo, oba se shodli na zálibě na rhythm and blues a dnes je z jejich náhodného setkání klíčový moment v kariéře The Rolling Stones. Pro skalní fanoušky se zmíněné druhé nástupiště stalo poutním, téměř posvátným místem.