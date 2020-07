Metallica vydá koncem srpna živé album S&M2 a nabízí první ukázky

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta 3 Doors Down Sledovat interpreta Metallica

Na S&M2 Metallica ve složení James Hetfield (zpěv, kytara), Kirk Hammett (kytara), Robert Trujillo (basová kytara) a Lars Ulrich (bicí) zaznamenala koncerty z 6. a 8. září 2018, které uspořádala u příležitosti otevření sanfranciské arény Chase Center. Znovu se při této příležitosti spojila se San Francisco Symphony.

O produkci se postaral Greg Fidelman a s ním James Hetfield a Lars Ulrich. Živé album zachycuje více než dvou a půl hodinový záznam, kdy kapela hraje společně s osmdesátičlenným orchestrem pod taktovkou dirigenta Edwina Outwatera. Koncertní z Album je k dispozici v předprodeji už nyní – vyjde 28. září, a už nyní jsou ke slyšení a zhlédnutí slyšení nové verze hitů All Within My Hands a Nothing Else Matters.

Metallica, společně s kapelami Anthrax, Slayer a Megadeth, tvoří tzv. velkou thrashovou čtyřku. Tedy skupiny, které se nejvíc zasloužil o žánr zvaný thrash metal a obohatily ho klasickými alby. V případě Metalliky jsou to především desky Ride The Lightning z roku 1984 a o dva roky později vydaný a dodnes nepřekonaný monolit Master Of Puppets, což je jedna z největších metalových desek všech dob, bez ohledu na jakékoliv žánrové zařazení.

Komerčního vrcholu dosáhla Metallica v roce 1991 bezejmeným albem, které obsahovalo hity jako Unforgiven, Enter Sandman nebo Nothing Else Matters, které z kapely udělalo superhvězdy vyprodávající největší světové stadiony.