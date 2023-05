VIDEO: Ničím jiným už nežiju. Marek Ztracený zve do Edenu novým klipem

„Chtěl jsem sobě i fanouškům zkrátit čekání na koncert v Edenu a také splnit slib, že jim představím ještě jednu novou píseň, která zazní i na zmíněném koncertě. Není náhoda, že tahle písnička je o snech a o životě. Myslím, že se jak tématem, tak zvukem hodí k tomu, co právě prožívám, a myslím, že by se v ní publikum mohlo najít stejně jako já. Zpívám v ní o tom, že se sny skutečně plní, ale občas trochu jinak, než si člověk představuje, ale i tak je to hezký,“ uvádí Ztracený.

Přípravu na tři mega koncerty zpěvák nepodcenil Místo trénování ve zkušebně se rozhodl uspořádat tři zahřívací kola a veřejné zkoušky, kde se se svojí kapelou i fanoušky ladí formu. O koncerty v Lokti, Slavkově a Ostravě byl značný zájem, vstupenky si koupily desítky tisíc lidí.

„Je neuvěřitelné, kolik lidí nápad se zahřívacími koly zaujal. Když jsem přišel na pódium například ve Slavkově a viděl ten dav, zatajil se mi dech. Je dobře, že jsme to udělali. Kromě toho, že jsem se ještě před plánovanou koncertní pauzou mohl vidět s fanoušky, jsme si také vyzkoušeli pár technických věcí, které jen tak mimochodem občas nevyšly. Nyní jsme opravdu maximálně připravení a všichni se mají na co těšit. Už nežijeme ničím jiným. Je to krásná cesta a užíváme si s fanoušky každou vteřinu,“ dodává Marek Ztracený.