Lucie Bílá a 4 Tenoři vzdali hold Karlu Gottovi

Vokální formace 4 Tenoři dokončuje debutové album, které vyjde 18. září. Jako první singl si kvartet zvolil coververzi skladby I Believe In You (Je crois en toi), kterou před jedenácti lety nazpíval Karel Gott s Lucií Bílou s textem Pavla Vrby pod názvem Krása. A právě jako poctu Karlu Gottovi pojali novou verzi této písně 4 Tenoři, k nimž se připojila i Lucie Bílá.

„Je pro nás čest, že Lucie Bílá souhlasila s duetem se 4 Tenory. Vybírali jsme z několika možných skladeb a všichni jsme se shodli na tom, že Krása je ta pravá,“ uvedl manažer a producent Janis Sidovský.

Skladba Krása je od 10. srpna k mání v digitální podobě na stránkách Supraphonline.cz a od pátku 14. srpna bude k dispozici na streamovacích službách a stahovacích servisech.

Píseň I Believe In You (Je crois en toi) vyšla na singlu 1. května 2006 v přednesu vokálního kvartetu Il Divo s hostující zpěvačkou Celine Dion. Ještě předtím se objevila na albech jak Celine Dion (On ne change pas), tak Il Divo – Ancora. V podání Karla Gotta a Lucie Bílé vyšla v roce 2009 na desce Duety + Bonus.

Na debutu 4 Tenorů jí budou dělat společnost známé muzikálové árie, písňové hity Karla Svobody, koledy a nejznámější vánoční písně. Kromě Lucie Bílé na něm bude hostovat Unique Kvartet nebo orchestr 4 Tenorů vedený Františkem Krtičkou.

V rámci propagace se těleso vydá na turné, které začne 20. srpna v Třeboni a bude čítat vystoupení v Jihlavě, Českých Budějovicích, a dalších městech. Finále obstará Vánoční galakoncert v pražském Foru Karlín, který se uskuteční 12. prosince.

Kapela 4 Tenoři funguje ve složení Marian Vojtko, Jan Kříž, Pavel Vítek a Michal Bragagnolo. Poprvé společně vystoupila v roce 2017 pod taktovkou Marcella Roty, dvorního dirigenta Andrey Bocelliho. Marian Vojtko a Jan Kříž jsou držiteli ceny Thálie, Michal Bragagnolo působí jako sólista Národního divadla a Pavel Vítek svého času bodoval popovými hity jako Má svůj den nebo Mám rád vůni tvý kůže.