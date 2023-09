Jižní Korea si své popové idoly piplá a vychovává pod přísným dohledem

Průvodního slova se ujme Dominika Hašková, zpěvačka kapely We Are Domi, partnerem jí bude moderátor z Jižní Koreje, kde k-pop vznikl a expandoval do celého světa jako dokonalá ukázka nelidsky precizního asijského přístupu k zábavnímu průmyslu.

V Česku půjde podle slov pořadatelů o ojedinělou akci, v podobném rozsahu se tu kvůli finančním a organizačním nárokům ze stran managementu účinkujících nic podobného konat nebude. I přes to, že Jižní Korea si Prahu jako místo konání K-POP festivalu sama vybrala. Má totiž k Česku velmi vřelý vztah – v Soulu stojí přesná replika pražského orloje a natáčel se tu korejský romantický seriál Milenci v Praze.