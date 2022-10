Poslat zbožňované idoly na vojnu? Korea řeší, zda dát výjimku chlapcům z BTS

Jižní Korea je jednou ze zemí, kde stále platí povinná vojenská docházka. Mnozí politici a část veřejnosti si myslí, že je naprosto žádoucí, aby šli členové hudební k-popové skupiny BTS příkladem a splnili stejně jako všichni ostatní mladí muži svou povinnost v podobě vojenského výcviku v délce 18 až 21 měsíců.

O udělení výjimky z povinné vojenské služby pro členy sedmičlenné skupiny se v Jižní Koreji vedou ostré debaty. Nejstaršímu členovi skupiny Jinovi bude totiž letos v prosinci třicet let, což je horní věková hranice pro narukování do armády.

Vláda občas uděluje výjimku nejlepším sportovcům, hudebníkům, tanečníkům a dalším umělcům a osobnostem, kteří získávají přední místa v mezinárodních soutěžích a reprezentují svou zemi. Podle mnoha názorů to však není fér a všem by mělo v tomto ohledu být měřeno stejným metrem, bez ohledu na to, zda jsou slavní či ne.

BTS (zleva): V, SUGA, JIN, Jung Kook, RM, Jimin a j-hope, 21. května 2021

Jihokorejský ministr obrany Lee Jong-Sup chtěl nařídit oficiální průzkum, který měl zjistit názor veřejnosti na povinnou vojenskou službu pro BTS. Ten však zatím neproběhl. Podle posledních výsledků jednoho ze soukromých průzkumů souhlasí 61 procent respondentů s občasným udělením výjimky pro slavné osobnosti reprezentující zemi. Podle jiného soukromého průzkumu ze stejného měsíce však trvá 54 procent dotázaných na tom, že všichni mladí muži mají absolvovat pobyt v armádě.

Jihokorejský ministr obrany v srpnu zmínil, že pokud členové BTS narukují do armády, pravděpodobně jim bude umožněno pokračovat v jejich hudební kariéře a v případě celosvětových turné se budou moct přidat ke zbylým členům skupiny.

Muži, kterým je udělena výjimka, jsou z jihokorejské armády propuštěni po třech týdnech základního výcviku. Je jim také zároveň udělena povinnost absolvovat 544 hodin dobrovolnických prací a pokračovat nejméně 34 dalších měsíců ve své profesi, díky které jim byla výjimka udělena.