RECENZE: Tohle jsem já, já a zase já, zní motto novinky Jennifer Lopez

Jennifer Lopez v Los Angeles na premiéře hudebního snímku This Is Me... Now: A Love Story, který doprovází její nové album. (13. února 2024) | foto: AP

Herečka a zpěvačka Jennifer Lopez si po několikaletém odloučení před časem znovu padla do náruče s hercem a režisérem Benem Affleckem a plna euforie ze znovunalezené lásky natočila album This Is Me...Now, které doprovodí dokumentárním filmem This Is Me...Now: A Love Story.