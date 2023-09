Jason Derulo v Praze oslaví dvacetileté výročí otevření O2 areny

Derulo je progresivní, žánrově vyhraněný a nesmírně kreativní, čímž se zařadil mezi nejdynamičtější osobnosti světového popu. Od doby, kdy prorazil se svým singlem Whatcha Say, který získal 5x platinový certifikát RIAA, prodal tento oceňovaný zpěvák a skladatel více než 250 milionů singlů po celém světě. Mezi jeho nejúspěšnější skladby patří Wiggle, Talk Dirty, Want to Want Me, Trumpets, It Girl, In My Head, Ridin’ Solo, Don’t Wanna Go Home nebo Marry Me.

Od začátku kariéry v roce 2009 získal více než 18,2 miliardy streamů po celém světě a na sociálních sítích si vybudoval úctyhodný počet více než 117 milionů sledujících na všech platformách. Nyní Jason Derulo pracuje na svém očekávaném pátém albu – a zároveň plnohodnotném debutu pro Atlantic Records – a přichází s řadou hitů, které zaznamenaly více než 500 milionů zhlédnutí, včetně neodolatelně energické skladby Acapulco, platinou ověnčené Take You Dancing a trojitou platinou ověnčeného hitparádového hitu Jawsh 685 x Jason Derulo Savage Love (Laxed – Siren Beat).

Posledně jmenovaná skladba – a její oficiální remix od BTS – se v roce 2020 stala nezastavitelnou mezinárodní senzací, když se dostala na první místo v žebříčku Billboard Hot 100 a na vrcholy hitparád v dalších šestnácti zemích.

Vstupenky budou v prodeji od 22. září 2023 v sítích Ticketmaster a Ticketportal, členové Live Nation klubu, O2 a Fan klubu si mohou lístky opatřit už od 20. září 2023 od 10:00 hodin.