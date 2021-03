Bude tady ještě hodně dlouho, uvedl k odchodu Hegerové Michal Horáček

„Kdysi v osmdesátých letech jsem byl úplně neznámý člověk, pracoval jsem jako skladník a ona přesto přistoupila na to, že spolu s Petrem Hapkou pro ni rovnou uděláme celé album,“ vzpomněl Horáček na časy, kdy začalo vznikat legendární album Potměšilý host s hity jako Levandulová, Vana plná fialek či Denim Blue.

„To byl víc než sen. Ale od ní to musela být obrovská odvaha. Přesto na to přistoupila. Já vlastně ani nemohu vyjádřit vděk, který k ní cítím,“ dodal Horáček ke vzniku alba, které je dnes považováno za zpěvaččino nejúspěšnější.

„Byla to pro mne spolupráce s ohromnou osobností. S někým, kdo vlastně dotvořil celý žánr. Tak jak ona dělá šanson, to už se dnes dělat nedá. To by byla jen parodie. Když chce být někdo šansoniér, musí to zkrátka dělat nějak jinak než Hana Hegerová. Ona to dotáhla k dokonalosti,“ komentoval dále odkaz zpěvačky, které se přezdívalo první dáma českého šansonu.

„Myslím, že vstoupila do života mnoha lidí. To, že zemřela, neznamená, že někam odešla. Ona tady bude ještě hodně dlouho,“ dodal ještě textař. Hana Hegerová zemřela ve věku 89 let.