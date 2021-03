Černovlasá v černém trikotu. Žasli jsme, vzpomíná Suchý na objev Hegerové

Jiří Suchý se s Hanou Hegerovou poprvé setkal začátkem šedesátých let. „Režisér Ján Roháč nás informoval, že v konkurenčním podniku Rokoko účinkuje velice pozoruhodná zpěvačka a že bychom se na ni měli přijít podívat. Tak jsme šli a žasli jsme,“ popisoval, jak se spolu s Jiřím Šlitrem vydali podívat na dosud neznámou Hanu Hegerovou.

„V černém trikotu tam stála taková černovlasá zpěvačka. Byla úplně jiná než kdokoli z ostatních zpěvaček, jež tenkrát byly v povědomí veřejnosti. Byl to silný zážitek a my jsme ji tomu Rokoku záviděli,“ popsal Suchý.

Hana Hegerová ovšem posléze do Semaforu přestoupila. „Toho jsme si samozřejmě velice považovali a pocítili jsme nutnost pro ni speciálně psát v tom jejím duchu,“ pokračoval Suchý. Tak vznikly šansony jako Zlá neděle či Barová lavice.

„Dávala písním takový lehounce tragický podtext. To pro nás mělo velký význam, poněvadž nám jinak celý večer zněly rozšafné a veselé písničky. A najednou se objevil tento lehce tragický akcent. To bylo vítané,“ dodal Suchý. Semafor tak měl i díky Hegerové program opět o něco pestřejší.

Hana Hegerová sice za nějaký čas Semafor opustila, ovšem o něco později se opět vrátila. „Naše vztahy nebyly vyloženě pomíjívé,“ shrnuje Suchý. „Texty jsme jí posílali i v časech, kdy u nás nepůsobila,“ dodává ve vzpomínce na zesnulou legendu českého šansonu.

Bylo to rovnocenné partnerství

Na Hanu Hegerovou, která zemřela ve věku 89 let, vzpomněl i klavírista a skladatel Petr Malásek, který jí dlouhé roky doprovázel na koncertech. „Chybět mi bude atmosféra i a ona jako osobnost. Jsou určití lidé, kteří jsou nenahraditelní a po kterých zůstane navždy prázdné místo – ona je toho zářný příklad,“ sdělil.

„Za čtyřiadvacet let jsme spolu odjezdili tisíce koncertů. Byly to nejkrásnější chvíli mého muzikantského života,“ zdůraznil skladatel, který spolu s Hanou Hegerovou připravil album Mlýnské kolo v srdci mém. „Telefonovali jsme si před chvílí s klukama s kapely a máme to všichni stejně.“

„Většinu toho, co umím jako doprovodný pianista, jsem se naučil s ní, jsem za to velmi vděčný. Byla to krásná doba, ono to vlastně nebylo jen doprovázení, ale rovnocenné partnerství, které jsme si moc užívali a každý koncert byl originální. Nikdy se z toho nestala rutina, každý jsme odehráli jako první i poslední. A že ten poslední bude posledním, jsme paradoxně ani nevěděli,“ uvedl dále Malásek, který se s Hanou Hegerovou naposledy potkal na jejích narozeninách roku 2019.