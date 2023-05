Klídek... Připravuje se film o kapele Frankie Goes To Hollywood

Bude se jmenovat jak jinak než Relax, po jednom z dvou největších hitů FGTH. Druhým je velkolepá balada The Power Of Love, která mimochodem v Bony a klid zní rovněž. Čeští filmaři práva na obě písně od kapely získali za symbolickou jednu libru.

Snímek vzniká v produkci společnosti Working Title, zodpovědné za filmy jako Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill, Deník Bridget Jonesové nebo Láska nebeská. Hlavní roli zpěváka Hollyho Johnsona bude hrát Callum Scott Howels známý ze seriálu Byl by to hřích odehrávající se v gay komunitě v Anglii počátkem 80. let, kdy se začala rozšiřovat nemoc AIDS.

Scénář filmu je dílem Bernarda Rosea, režiséra původního skandálního videoklipu k Relax, který díky otevřené propagaci homosexuální lásky BBC v roce 1984 zakázala.

„Frankie Goes To Hollywood kombinovali vtip Beatles, sílu Rolling Stones a pobuřující elán Sex Pistols. Jejich epický vzestup, v rámci něhož se z undergroundové S+M a LGBTQ klubové komunity dostali až na vrchol hitparád, je energický a dojemný příběh outsiderů, kteří vyhráli na celé čáře,“ říká Bernard Rose. Jeho scénář vychází z Johnsonovy knižní autobiografie A Bone In My Flute.