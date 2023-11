VIDEO: Slavíky si dám do koupelny, abych měla po ránu vzpruhu, říká Farna

Za sebou máte úspěšný rok – vyprodala jste O2 arenu, ohlásila jste další koncert na příští rok, který už je také vyprodaný, a teď Český slavík. Jak si to celé užíváte?

Nejsem vůbec schopná vstřebat, jaké dary se na mě sesypaly. Fanoušci, vyprodané koncerty a teď ještě dvě ceny. Zlatý a absolutní slavík... No já měla dojem, že končí večer. Jsem absolutně v šoku, dojatá, vděčná. S fanoušky jsem v kontaktu srze sociální sítě, vím, že poslouchají mé písničky na streamovacích službách a teď jsem zjistila, že jich je ohromné množství i před televizní obrazovkou.

Český slavík 2023

Vystavíte si ceny na nějaké speciální místo?

Mám takovou prosklenou skříň, ale ráda bych si je dala někam, kde bych na ně viděla. Ta skříň je totiž v místnosti, do které zas tak často nechodím. Nebo mě teď napadlo, že fajn místo je v koupelně na poličce vedle zrcadla. Ráno na sebe mrknu, vidím, co vidím, ale pak se kouknu vedle na Slavíky a řeknu si: jo, není to tak hrozný. I když teď vypadám, jak vypadám, pořád mě lidi mají rádi.

Druhou O2 arenu jste plánovala, nebo ne?

Opravdu neplánovala. Bavili jsme se o jednom koncertu, plánovali jsme ho několik měsíců. Vyprodal se, za což jsem byla hrozně vděčná. Reakce lidí byla zpětně tak úžasná, že jsme se rozhodli to zkusit ještě jednou. Sehnali jsme první možný termín, který byl v březnu 2024, a za patnáct hodin bylo vyprodáno. Takže už se jenom těším – to je hrozně hezký pocit, že už nemáte ten stres. Poprvé jsem si to vlastně ani nestačila uvědomit a bylo po všem. Teď už to mám mnohem víc nazkoušené, takže si to opravdu užiju.

Blíží se Vánoce, jak u vás probíhají oslavy?

Vždycky rodinně, vždycky bez práce. Přejíždíme mezi rodinami, radujeme se společně s dětmi z dárků. Na to už se taky moc těším.