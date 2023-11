Zvu tě na některý z mých koncertů, vzkazuje Bendig útočníkovi

„Furt nenalézám ty správný slova co k tomu říct. Mrzí mě to. Opravdu moc. To, že celej život musím stále určité lidi přesvědčovat o tom, ať mě neházejí do jednoho pytle a nekoukají na mě skrz prsty je už někdy psychicky fakt unavující. Nebudu lhát, ale včera mě to chvíli po tom incidentu totálně zlomilo a nevěděl jsem, co si mám myslet a co dělám špatně…,“ napsal Bendig na svém Facebooku s tím, že se na večer těšil a svůj originální outfit připravoval s návrhářkou Debbie Brown půl roku. Nakonec oblek ve stylu brnění skončil pod nánosem mouky.

„Furt se ptám „proč“? Snažím se makat, chci být vždy na každého slušný a být inspirací pro ostatní… Ale pak se objeví někdo jako „tento“…ani nevím jak ho nazvat…a zase mi ukáže, že se prostě vždycky najde někdo, kdo vám to zkazí a zasáhne vás u srdce…,“ pokračuje Bendig.

Dotyčnému nehodlá nadávat a nezná jeho motivaci k takovému útoku, ale má pro něj vzkaz: „Musím neustále někoho přesvědčovat o svých kvalitách, poslouchat předsudky kvůli své barvě pleti a vždy ze sebe vydat oproti ostatním o dvě stě procent víc, abych byl v jejich očích aspoň „dobrej“ ….a spoustu dalšího. Není to snadný a někdy je to fakt unavující. To co si udělal byla fakt blbost. Ale jak už jsem psal. Nebudu ti nadávat. Možná někoho následující větou překvapím, ale zvu tě na některý z mých koncertů. Ať vidíš, že nejsem takovej, jakej si asi myslíš.“

Zároveň vyzval své fanoušky, aby nevolali po pomstě. „Nechci, aby se tahle věc zvrtla v nějaký rasistický podtext a následnou pomstu. Násilí totiž plodí další násilí. A tady na světě je ho už i tak dost. Ukažme lidem co rádi používají předsudky proti nám romákům nebo lidem z jinou orientací či národností, že jsme a budeme vždy nad věcí a budeme dělat inspirativní věci, které jednou změní celkové vnímání nás všech,“ dodal zpěvák, jehož partner Lukáš Rejmon už ráno prohlásil, že si incidentem s moukou nenechají zkazit radost ze Slavíků, protože se Jan Bendig umístil na 8. místě, což považuje za ohromný úspěch.

Českého slavíka letos získala zpěvačka Ewa Farna, která si odnesla i Absolutního slavíka. Předčila Lucii Bílou a Monikou Absolonovou. Kapely Mirai a Kryštof nestačily na Kabát. Zpěvákem roku se opět stal Marek Ztracený před Vojtěchem Dykem a Richardem Krajčem. Mezi rapery zaujal Calin. Večerem provedla dvojice Aleš Háma a Ondřej Sokol.