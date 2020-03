Všechno ztichlo a přišla dáma. Wehrenberg točil s Pilarovou

Speciální pořad zasvěcený Evě Pilarové Česká televize původně plánovala odvysílat 28. března. Jeho stěžejní část se odehrává na plovárně. Hlavními aktéry jsou místní hospodská a kavárník v podání Moniky Absolonové a Otakara Brouska mladšího. Štáb natáčel v areálu městských lázní ve Mšeně na Mělnicku.

„Vždy, když někdo odejde, myslím na to, že je třeba na něj myslet v tom nejlepším, když byl ještě v plné síle a plný humoru, ale to byla Eva do poslední chvíle našeho natáčeni,“ vzpomíná Wehrenberg.

Koncept pořadu vznikal podobně jako u Hotelu Hvězdář, který byl věnován Václavu Neckářovi.

„Vyfabulovali jsme si příběh a ten vyplnili známými písněmi Evy Pilarové. Eva měla právo veta na scénář, výběr písní a třeba i interpretů,“ popisuje. „Co se filmu týče, největší radost jsem měl z obsazování, protože díky paní Evě tam každou sebemenší roličku hraje nějaké velké herecké jméno. Všichni byli rádi, že ji mohou takto vyjádřit čest a poblahopřát k narozeninám,“ dodává.

„Je tam jedna píseň, kterou zpívá přímo Eva - Už dávno nejsem dítě. Když jsme ji nahrávali ve studiu, Evě nebylo dobře, nazpívala ji jen jednou a odjela domů. Říkali jsme si, ze to později přezpívá, ale čím víc jsem ji poslouchal, tím víc jsem věděl, že takto je to správně. Strašně dojemné a přitom úžasné, natočil jsem k tomu obraz a bylo to ještě dojemnější. Nedokážu si představit, jaké to bude, až si ji pustím teď,“ popisuje režisér.

V pořadu zazní také píseň Je nebezpečné dotýkat se hvězd v podání Ondřeje Gregora Brzobohatého nebo Montiho Čardáš, kterého se ujal Vojtěch Dyk.