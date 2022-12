RECENZE: Nejen Muž s harmonikou. Pocta Morriconemu nabídla velký zážitek

S příchodem elektronické instrumentální hudby, často využívané jako filmový doprovod, se ve veřejnosti probudil zájem o klasiky filmové hudby. Mezi jejími různorodými styly začala znovu zářit jména italských skladatelů šedesátých až osmdesátých let jako Carlo Rustichelli, Luis Bacalov, Nino Rota, Piero Umiliani a nejméně tucet dalších. Nejslavnějšímu z nich, Enniu Morriconemu byl věnován koncert Ennio Morricone – The Official Concert Celebration, dirigovaný jeho synem Andreou v pondělní O2 Aréně.

Hned první skladba, směs melodií ke gangsterce Neúplatní (1987) naznačila, jak bude koncert vypadat. Bloky slavných melodií doprovázené se synchronizovanou obrazovou koláží z příslušných filmů čili jakési klipy s živou hudbou byly prokládány interview s dnes už nežijícím Mistrem, vzpomínkami režisérů a herců.

Koncert, na němž participoval Český národní symfonický orchestr, velký sbor a řada sólistů, byl složen ze dvou částí. V první zazněly hlavně melodie z pověstné série italských spaghetti westernů režiséra Sergia Leoneho Pro hrst dolarů (1964), Hodný, zlý a ošklivý (1966) a hlavně několik částí z Tenkrát na Západě (1968). Samozřejmě tím pádem nechybělo Deborah’s Theme, Muž s harmonikou a hlavně slavné milostné téma, známé v našich krajích jako Jednou se vrátíš od Věry Špinarové.

První polovina vrcholila fantastickým provedením Ecstasy Of Gold z The Good, The Bad and The Ugly. Pokud se melodie zdála návštěvníkům koncertů Metalliky povědomá, ano, je to skladba, při níž skupina vždy přichází na pódium.

Druhá polovina byla věnována pozdější nebo „vážnější“ fázi Morriconeho tvorby. Začala trochu nečekaně – komorní skladbou. Jejím interpretem byl chorvatský violoncellista Stjepan Hauser, člen souboru 2Cellos. Hrál z filmového záznamu, doprovázen naživo (!) pouze klavírem. V Praze mělo toto provedení své kouzlo – Hauser v roce 2020 nahrál album Morriconeho melodií s Pražským symfonickým orchestrem. Následovala dramatická témata z Tarrantinova filmu Osm hrozných (2015) a Pontecorvovy Bitvy o Alžír (1966), nad nimiž následně triumfovala velkolepě patetická ústřední melodie z Belmondova proslulého Profesionála (1981). Před rokem jsme ji slyšeli jako doprovod Belmondova pohřbu.

Následně nemohly chybět písně z Cinema Paradiso (1988) a koncert vyvrcholil pajánem Jeremyho Ironse, představitele kněze Gabriela z filmu Mise (1986), na Morriconovu adresu. Po vzrušujícím provedení slavné ústřední melodie, v níž se církevní hudba potkává s world music, už nemohlo následovat nic jiného než Here’s To You z filmu Sacco a Vanzetti (1971), kterou Morricone napsal spolu s Joan Baezovou. Z temného zvukového prostředí vystupuje jako slabý proužek světla pochodová melodie, jejíž čtyři neustále opakované verše v provedení sboru rostou a sílí a drtivě se valí nezastavitelně vpřed. Hymna lidsko-právních organizací po celém světě byla dokonalým zakončením přehlídky díla umělce, jehož hudba vyvěrá hluboko z lidských duší. Je to hudba vznešená, lyrická, bojující. Jeden z vrcholů hudby 20. století.

Ennio Morricone – The Official Concert Celebration 95 % 19. prosince 2022 O2 arena, Praha

Výběr repertoáru byl podřízen popularitě určitých Morriconeho skladeb ze špičkových filmů italské, francouzské a americké kinematografie. Nelze ale než připomenout, že Morricone napsal hudbu k více než pěti stovkám filmů, televizních inscenací a seriálů a ještě stovku dalších skladeb jen pro koncertní provedení. Mezi nimi určitě leží desítky dalších pozoruhodných skladeb, které čekají na své znovuobjevení.

Velký orchestr s dvěma elektrickými kytarami, harfou a citlivě užívaným syntezátorem, mohutný sbor, prvotřídní sólisté, velký posluchačský zážitek. S jediným smutným podtónem. Proč se neobjeví – třeba i v menším měřítku – podobně laděný koncert z díla Jana Klusáka, Svatopluka Havelky, nebo „českého Morriconeho“ Zdeňka Lišky?