Richardovy písničky jsem dobře znala, on moje vůbec ne, říká Emma Smetana

U rozhovoru byli přítomni oba interpreti, hlavní slovo měla Emma Smetana. Richard Müller se do debaty vložil ve správný čas jako typický glosátor.

Jak došlo k vašemu setkání a následném nazpívání duetu?

Smetana: Od května natáčím s televizí Prima seriál Eliška a Damián, kde hraju Elišku. A na jedné tvůrčí schůzce padl nápad, že když už jsem zpěvačka, mohla bych k tomu nazpívat písničku. V tu chvíli jsem si v hlavě promítla několik možných scénářů, co by to eventuálně mohlo být, a najednou se slyším, jak říkám: Tak to bych ji mohla rovnou i složit, že? A k mému velkému údivu mi na té schůzce bylo řečeno: Tak jo, zkus to. Večer jsme se o tom doma bavili s Jordym (zpěvaččin partner Jordan Haj – pozn. red.) a uvědomili jsme si, že děj seriálu se zrcadlí s textem, který on napsal asi před šestnácti lety. V češtině.