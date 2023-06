Prima slaví 30. narozeniny. Na podzim divákům nadělí nový romantický seriál

„Skupina Prima ušla za tři uplynulé dekády dlouhou cestu. Z malé regionální televize jsme se stali jedním z největších mediálních domů, který patří mezi lídry na trhu. Divákům k našemu jubileu přinášíme originální dárek v podobě nového romantického seriálu s dobrým koncem,“ prozradil generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Připojil, že podzimní seriálová novinka Eliška a Damián nabídne humor, trochu tajemnou zápletku, ale hlavně milostný příběh, kde láska překonává bariéru staletí. „Diváci budou moci u obrazovek prožívat to, o čem všichni sníme,“ dodal Singer.

„Nad přijetím role Elišky jsem moc dlouho neváhala, protože dostat hlavní roli v takovém velkém projektu je obrovská výzva. Mě navíc v životě baví zkoušet nové věci a chovám se občas dobrodružně a riskantně. Role jako tato se zkrátka neodmítá – já jsem moc ráda, že budu moci hrát takovou moderní princeznu, a to dlužím svým dcerám,“ uvedla představitelka hlavní role Emma Smetana.

Její postava žije v současnosti, zatímco Damián, kterého ztvárnil Robert Urban, přichází z roku 1758.

„Hraji šlechtice, a to skýtá spoustu hezkých příležitostí nechat diváky nahlédnout do šlechtických budoárů, zámků a dalších krásných prostředí. V tomto ohledu je to rozhodně zajímavé, ale hlavně je to příběh o velké lásce,“ prozradil Urban.

Dále se v seriálu objeví Anežka Rusevová, Anna Dvořáková, Jan Komínek, Petr Buchta, Milan Šteindler, Michaela Kuklová či Dana Syslová.

Od talkshow po seriály

U zrodu první české komerční televizní stanice stála před třiceti lety řada známých osobností, například režiséři Marie Poledňáková a Jiří Menzel.

Divákům nová televize přinášela americké filmové trháky, argentinsko-italskou telenovelu Manuela i hudební přenosy Hvězdy popu a rocku.

Vlastní tvorba se nejprve soustředila především na talkshow a zpravodajské formáty, jako Talkshow Mirky Všetečkové, Svět 1995 nebo S. O. S., v roce 1997 přibyly i pořady Prima jízda, Nikdo není dokonalý nebo Carusošou.

V roce 2004 oslovila Prima diváky svým prvním seriálem Rodinná pouta, v roce 2007 na něj navázaly Velmi křehké vztahy. Roky 2005 i 2006 byly ve znamení celé řady reality show, vznikly například pořady VyVolení, Bar nebo Trosečník. Přelomová byla v roce 2008 první česká telenovela Ošklivka Katka. V roce 2010 se na obrazovkách poprvé objevilo Prostřeno! a ve spolupráci s TV JOJ první ročník talentové show Česko Slovensko má talent.

Od té doby uvedla Prima celou řadu seriálů jako například Cesty domů, Přístav, Polda, Sestřičky či Zákony vlka. Velký divácký ohlas měly hlavně seriály Slunečná a ZOO.