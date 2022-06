Jsme obklopeni horšími lidmi, než jsme my, vtipkuje Emma Smetana

Doslechl jsem se, že jste si některé outfity do klipu vybírala sama.

Emma Smetana: Všechno! Anna Rekua tam hodně figuruje. Tu jsme objevili poměrně nedávno a jsme úplně nadšení. Například mi půjčila tyto elegantní, intelektuální boty do divadla. Pak jsem si přivezla docela dost věcí z Thajska z posledního výletu, protože tam už jsme věděli, že po návratu nahráváme desku a točíme klipy. V našich skříních máme tak moc zásob věcí, že máme oblečení na osm alb dopředu. (smích)

Máte za sebou i určité cestovatelské peripetie. Bylo strastiplné dostat se do Milána, nebo spíš zpátky?

Emma Smetana: Zpátky už to bylo kupodivu úplně hladké. A cestou tam? No, zpoždění letadla jedenáct hodin je strašně „příjemná“ věc a člověk, co si váží svého času, tyto věci prožívá tak jako „mírumilovně“. Ale nakonec to vyústilo v jednu hodně pozitivní pointu, a to že jsme se skamarádili s novým člověkem na letišti. Takže ty frustrace se nakonec přetavily do nového přátelství s naprosto neznámým pánem, který nám tady mimochodem dneska pomáhá i s klipem.

Na českém internetu se taky řešilo téma vašeho nového hnízdečka lásky, hlavně kolik to stálo.

Emma Smetana: A tak to si můžou nechat na katastru normálně říct, včetně kupní smlouvy. Stačí zaplatit. Teď nevím, jestli to byla stokoruna nebo dvě stě korun, co ten krásný bulvární server zaplatil. Takže to se buď dá už vygooglovat nebo zjistit na katastru. Myslím si, že v rámci postkomunistické mentality, koho to zajímalo, už se to měl jako vlastně možnost dozvědět opakovaně.

Spousta lidí si ale zřejmě řekne, no a co, protože ceny nemovitostí v Praze jsou teď tak astronomické, že už to podle mě není nic překvapivého.

Emma Smetana: No to není. A zároveň ti, kterým by to nějak mělo hrozně ubližovat, že jsme na to jako měli, tak můžou být v klidu. My jsme na to neměli a hodně jsme si půjčili. Takže budeme už doživotně dřít a dělat tohleto hopsa hejsa, co není žádná opravdická práce, aby to třeba našim dětem nesebrali.

Když do rozhovoru přizveme i Jordana, dokáže vám vůbec něco takového zkazit radost z nového bydlení?

Jordan Haj: Vždycky na chvíli, ale pak vlezu do toho střešního bazénu a úplně se to tak rozplyne. A když ne tam, tak potom ve vířivce. A když ne v ní, tak na masáži. A když ne na masáži, tak máme takovou krásnou tělocvičnu mezi kuchyní a druhou ložnicí.

Emma Smetana: Osmisetmetrová tělocvična. My tam máme právě trenéry. My máme rádi basketbal.

Jordan Haj: Já tam dělám jógu a tak si prostě navolím jógu na rozplynutí nervů. Nebo něco, co vždycky zabere.

Co je třeba udělat, aby láska byla pořád tak krásná, jako je ta vaše, která na mě působí takovým středoškolským dojmem?

Emma Smetana: (smích) Tak Jordy má Peter Pan syndrom, takže je navždy dítětem. Středoškolák je podle mě až další fáze, a to tím pádem nastane třeba až posmrtně. Jsme spolu teprve čtrnáct let, takže vlastně to je doopravdy středoškolský věk. Ne?

Jordan Haj: Ten vztah se rozpadne na vejšce.

Přijde vám, že vztah je pevnější a víc si sebe vzájemně vážíte, když vidíte u svých přátel krize a rozvody?

Jordan Haj: Já to miluju – krize svých přátel, protože se fakt cítím jako daleko líp. (smích) Často chodíme na návštěvu do horších bytů, abych si víc vážil toho, co máme.

Emma Smetana: My jsme celkově obklopeni horšími lidmi, než jsme my. Třeba Radka Třeštíková, jo. To je prostě příšerný člověk. Ne, před chvílí jsem si o tom s ní psala, že jsou fakt lidi, co jsou lepší než ona teda. My se poslední dobou obklopujeme vlastně úplně programově lidmi v kontrastu, se kterými vlastně pak vypadáme, že jsme chytří, mladí…

Jordan Haj: Vždycky přijdu po schůzce nebo studiový session domů a úplně šajním před tím zrcadlem. Úplně jako fakt zářím.

Emma Smetana: Ale já bych na to ráda odpověděla ještě vážně. Ano, s přibývajícími léty si Jordyho vážím víc a víc, protože se ukazuje víc a víc, co všechno ten věk a čas přináší. A tak si ho vážím za širší a širší rejstřík věcí a situací, ve kterých obstál.

Chystáte vinylovou desku. Jaký to byl pocit jet do lisovny a vidět všechny ty návrhy?

Jordan Haj: Já bych do té lisovny hrozně rád jel, ale myslím, že když chceš v roce 2022 udělat vinyl, tak se dostaneš na takový pořadník a musel bys v lisovně v Loděnici čekat od teď třeba půl roku. A v nějaký libovolný čas, kdy zrovna odpadnou U2 nebo někdo, tak ti vylisují i těch tvých pár desek. Ale musel bys tam být jako na pozoru.

Emma Smetana: Ale mně se to povedlo! Před šesti lety jsem tam byla. Myslím, že to taky tentokrát zjistíme, kdy přesně se to děje, a pojedeme to tam špehovat.

Jordan Haj: A je to takové jak s porodem? Lisujem? Jedem!

Emma Smetana: Je to samozřejmě Loděnice. Tam, kde to právě vyrábí celý svět, včetně Harryho Stylese, Rihanny. Proto jsme stopadesátý miliontý v pořadí. Tuším, že výrobní lhůta je dva a půl měsíce. Takže CD By Now vyšlo 6. června a vinyl bude až někdy v průběhu léta, protože…

Jordan Haj: …protože cédéčka nikoho nezajímají, takže ty se stíhají.