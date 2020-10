Co vás přimělo k tomu si sednout a skládat nové písně?

V době jarní koronakrize jsem se najednou ocitl v situaci, kdy jsem měl víc času, a tak jsem v průběhu tří nebo čtyř dní poskládal muziku na texty Petera Uličného, se kterým jsem už v minulosti spolupracoval.

Takže jste měl nejdřív texty a k nim jste vymýšlel muziku?

Dělám to tak celý život a neumím si představit, že by to bylo obráceně.