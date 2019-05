Životní zážitek? Elton John i naposledy slibuje bombastickou show

Lepší promo si snímek Rocketman, který sleduje životní příběh jistého Reginalda Kennetha Dwighta a jenž přijde do našich kin koncem května, nemohl ani přát. Elton John, do něhož se mladý Reginald kdysi transformoval, se představí v úterý osobně a živě v pražské O 2 areně. Bude to pravděpodobně naposledy, protože pěti cenami Grammy ověnčená 72letá hudební legenda je na rozlučkovém světovém turné.

Elton John konec vystupování oznámil loni v lednu na tiskové konferenci, kterou přenášel přes internet, a na konci poskytl docela upřímný rozhovor a zahrál pár písní. Závěr koncertní kariéry ohlásil asi jen shodou okolností den poté, co se stejně rozhodl další veterán, tentokrát americké hudební scény, Neil Diamond. Jenže na rozdíl od Diamonda, který tak učinil kvůli Parkinsonově nemoci s okamžitou platností, Elton John si jako rozlučku naplánoval velkolepé turné, které mělo trvat tři roky a hodlal s ním navštívit všechny kontinenty.

Film o filmu Rocketman

VIDEO: Film o filmu Rocketman Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Britský bulvární list The Daily Mirror sice spekuloval o tom, že hudebník končí ze zdravotních důvodů, ale Elton John to okamžitě vyvrátil: „Mám naplánovaných tři sta koncertů, jsem zdravotně v pohodě.“ Ve skutečnosti tvrdil, že motiv je jediný – chce strávit víc času s rodinou. Do hudebního důchodu se však nechystá, dál bude tvořit.

V polovině března odehrál Elton John poslední tři koncerty na Floridě a na Prvního máje dovezl své rozlučkové turné do Vídně. Recenze amerického magazínu Rolling Stone z loňského září, kdy šňůra odstartovala v pensylvánském Allentownu, nešetřila chválou.

Hudebník publiku ještě jednou vysvětlil, proč se rozhodl ukončit intenzivní koncertování. „Ze srdce vám chci poděkovat za vše, co jste mi za těch uplynulých padesát let dali,“ oznámil hale pro deset tisíc návštěvníků. „Mám však tu nejkrásnější rodinu a opravdu s ní potřebuji trávit víc času. Vím, že to pochopíte, protože mnozí máte vlastní děti. Prostě tu chci být pro ně, a proto jedu tohle rozlučkové turné. Je to díky vám a sbohem koncertování!“

Podle Rolling Stone v Allentownu zněla například méně známá skladba Indian Sunset z desky Madman Across the Water jen za doprovodu perkusí nebo další chuťovka jménem All the Girls Love Alice, tedy píseň o náctileté lesbické prostitutce z roku 1973. Hit Candle In the Wind nebo skladbu Border Song zase Elton John odehrál pouze s klavírem. Druhou zmíněnou věnoval legendární zpěvačce Arethě Franklinové, která zemřela jen o necelý měsíc dřív.

Podoba koncertu se město od města může lehce lišit, většina programu však zůstává. To znamená, že podstatu show tvoří proslavené pecky jako Bennie And the Jets, kterou hudebník řadí hned na začátek, songy jako Tiny Dancer, Philadelphia Freedom nebo Rocket Man a dojde samozřejmě i na píseň, podle níž je celé turné pojmenované. Goodbye Yellow Brick Road zní většinou úplně na závěr večera.

Velkolepá je podle všeho i výprava celé show. Rolling Stone ji popisuje jako „nejbombastičtější a nejpropracovanější hi-tech halový koncert, o jaký se Elton John kdy pokusil“. Což vzhledem k tomu, čím vším pompézní showman hýřil v minulosti, nebude skutečně nic polovičatého.

Konkrétně během koncertu na scéně dojde na videoprojekce z dílny Davida LaChapella, které mají důvěrně známým songům dodat novou perspektivu. Rocket Mana doprovází psychedelické video s vesmírnou lodí, Candle In the Wind si zase diváci poslechli při pohledu na filmeček, v němž LaChapelle zrekonstruoval poslední focení, které Marilyn Monroe absolvovala s uznávaným fotografem Bertem Sternem krátce před svou smrtí. A scénické překvapení si Elton John podle všeho nachystal i na úplný závěr.

Důstojná rozlučka

Elton John má v tuto chvíli za sebou od září osm desítek večerů, v sobotu hraje v Krakově. Po zastávce v Praze zamíří do Německa a dalších zemí západní Evropy, na podzim opět do Severní Ameriky, na přelomu roku do Austrálie a na Nový Zéland. Mamutí šňůru zakončí v prosinci 2020 v rodné Velké Británii, konkrétně koncertem v londýnské O 2 areně. Nakonec je celkem naplánovaných show téměř dvě stě, což je i tak úctyhodné číslo. A tržby za vstupenky dosud činí na 89 milionů dolarů.

Koncert Eltona Johna v pražské O 2 areně v roce 2016

VIDEO: Elton John v pražské O2 areně vsadil na hity Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vypadá to, že koncertní rozlučka to bude skutečně velkolepá a také důstojná, pokud se o něčem takovém dá mluvit u muže, jenž od začátku své kariéry provokoval extravagantními kostýmy, ale i veřejně propíraným osobním životem. V roce 1976 se „přiznal“ k tomu, že je bisexuální, po rozvodu s německou zvukařkou Renate Blauelovou nakonec v 90. letech vyšel na světlo i se svou homosexualitou. S manželem Davidem Furnishem má dva syny, kvůli nimž po této šňůře chce zůstávat doma.

Ale byť sexualita jistě utváří část osobnosti Eltona Johna, zůstává především mnohonásobným hitmakerem. A tím snad zůstane i nadále, protože vydávat skvělé desky může i bez mamutích turné.