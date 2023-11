Ed Sheeran přidává v Česku druhý koncert. První je už vyprodaný

Jedna z největších světových hvězd, britský písničkář Ed Sheeran, udělá příští léto fanouškům v Hradci Králové radost hned dvakrát. Kromě již dříve oznámeného koncertu z 27. července 2024 se rozhodli organizátoři přidat ještě jeden termín, který se uskuteční o den později, tedy 28. července.

Ed Sheeran vystoupí v Česku v rámci pokračování svého turné Mathematics Tour, které v Americe vytvořilo několik rekordů v návštěvnosti. Zpěvák letos vydal hned dvě nová alba. Na jaře vyšlo Subtract, na němž podle vlastních slov vůbec poprvé nebral v potaz fanouškovská očekávání a obnažil své nitro. Na konci září na něj navázal deskou Autumn Variations se čtrnácti skladbami, zastřešenými podzimní tématikou.

Zároveň jde o nahrávku, kterou Sheeran pojmenoval jinak než matematickým symbolem. V roce 2011 debutoval albem + (Plus), následovaly desky x (Multiply),÷ (Divide), = (Equals) a – (Subtract). Do jeho diskografie náleží ještě album No.6 Collaborations Project, které shrnuje jeho spolupráce s Khalidem, Eminemem, Skrillexem, Stormzym, 50 Centem a dalšími.

Ed Sheeran je momentálně skutečná superhvězda, přičemž podstatná část jeho popularity tkví v jeho „obyčejnosti“. Zrzavý kluk zpívá nijak složité tklivé melodické písničky, na nic si nehraje a davy šílí. Letos dvaatřicetiletý zpěvák si kromě hudby vyzkoušel i herectví. Objevil se ve filmech Dítě Bridget Jonesové, sám sebe si zahtál ve fimu Yesterday, což je komedie režiséra Dannyho Boylea a scenáristy Richarda Curtise o světě, z něhož zmizí písničky Beatles a pamatuje si je jen jeden člověk, a cameo si střihl ve snímku Star Wars: Vzestup Skywalkera.

Od května letošního roku je na Disney+ k vidění čtyřdílný dokument Ed Sheeran: The Sum Of It All, jehož leitmotivem je smrt zpěvákova nejlepšího kamaráda Jamala Edwardse, zakladatele hudební platformy SB.TV, který mu byl věrně po boku od prvních kariérních krůčků.

Ed Sheeran na svém prvním pražském koncertě 12.2. 2015 v pražské Tipsport Areně.

Série rovněž zachycuje boj Sheeranovy manželky Cherry se zhoubnou nemocí a také soudní proces, v rámci něhož musel čelit nařčení z plagiátorství písně Thinking Out Loud. Nakonec ke značné úlevě fanoušků vyhrál. Před zazněním verdiktu se totiž Ed Sheeran nechal slyšet, že pokud soud rozhodne v jeho neprospěch, zváží konec hudební kariéry.

Dvojici koncertů, které na východě Čech nemají obdoby, chystá město Hradec Králové ve spolupráci s Ameba Production a Parkem 360 na hradeckém letišti, kde se každoročně koná jedna z největších tuzemských hudebních akcí Rock for People.

Michal Thomes, majitel spolupořádající agentury Ameba Production, už dříve uvedl, že přípravy na koncerty Eda Sheerana jsou nesrovnatelně větší záležitostí než i největší ročník zmíněného festivalu Rock for People.

Cena vstupenek se neliší od prvního koncertu, ceny jsou od 1990 Kč. Organizátoři bojují proti neetickým přeprodejům vstupenek tím, že po nákupu je zákazníci dostanou až 14 dní před samotným konáním koncertu. Jsou také vázané na jméno kupujícího.