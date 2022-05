Co zažila na Eurovizi? Hostem Rozstřelu bude zpěvačka Dominika Hašková

Zpěvačka Dominika Hašková se minulý týden společně se svou kapelou We Are Domi probojovala do finále pěvecké soutěže Eurovize. Jaká byla její zkušenost v Turíně, kde se přehlídka konala, proč se s kapelou přemístila do Česka nebo co plánuje dál, prozradí v Rozstřelu v úterý od 11:00.