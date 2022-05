Eurovize vstupuje do semifinále, Česko reprezentuje Dominika Hašková

Česko-norskou kapelu společně s ní tvoří Casper Hatlestad a Benjamin Rekstad. We Are Domi se představí na druhém semifinálovém večeru 12. května.

„Máme za sebou dvě zkoušky, na kterých jsme odstranili maximum chyb. Mám velkou radost, jak vypadá naše show, myslím, že v televizním přenosu vynikne skvěle. Přiznám se ale, že jsem nervózní, což je zcela přirozené,“ svěřuje se Dominika Hašková.

We Are Domi bude usilovat o postup do finále až v samotném závěru. Zatímco v národním kole měla trojice první pozici, ve světové soutěži představí svoji píseň Lights Off jako poslední. A to na pódiu, s jehož podobou pomáhal výtvarný režisér Matyáš Vorda.

„Koncept vizuálu stojí na kontrastu mezi minimem použitého zařízení a úplného využití světelného parku, kdy mají všechna světla stejný úkol, pohyb a barvu. Monochromatické ladění doplňuje LED stěna se sochou Davida. Ta symbolizuje jakousi voodoo panenku, zástupce všech chlapů. Davida jsme použili coby výtvarně nejvýstižnější vyobrazení muže,“ vysvětluje Vorda.

Přímé přenosy ze semifinále Eurovize letos nabídne program ČT2 v úterý 10. a ve čtvrtek 12. května, komentovat je bude Jan Maxián. Informovat o hlasování tuzemských diváků bude, stejně jako loni, Taťána Kuchařová. Semifinálové večery i finále začínají shodně ve 21 hodin.