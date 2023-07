Jsme jediná lokální předkapela na celém turné Depeche Mode, říkají Lakeside X

Jak došlo k tomu, že si vás jako předkapelu vybrali samotní Depeche Mode? Pokud se nemýlím, tak většinou předkapely vybírá management nebo prostě někdo z okruhu kapely. Ale v tomto případě opravdu rozhodli sami Dave Gahan a Martin Gore?

Máme velké přání se to dozvědět právě 30. 7., kdy před Depeche Mode vystoupíme. Co víme určitě, že rozhodnutí přišlo ze strany Depeche Mode, ale koho si pod tím máme představit, nevíme. V minulosti vždy do výběru předkapel mluvil Martin Gore, takže jen předpokládáme. Jinak Martin Gore zná Lakeside X, protože kdysi jsme mu naše skladby dávali a o pár let později nás poznal a sám se rozmluvil o tom, že si nás čas od času poslechne. Ale jestli tohle nám mohlo pomoci, jsou v tuto chvíli jen domněnky. Je klidně možné, že se jim to teď do ruky vůbec nedostalo a opravdu to rozhodl jen jejich management. Ať je to jak je to, máme z toho radost. Jsme vlastně jediná lokální předkapela na celém jejich turné.