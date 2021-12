VIDEO: Lakeside X se vracejí s atmosférickou skladbou a videem

Zatím poslední řadovou desku City Of Red Light skupina vydala v roce 2010 a o čtyři roky později se odmlčela i koncertě. Od začátku letošního roku ale trojice Janne Marvannen, Robert Broj a Igor Dvorský pracuje na nové desce a před vydáním na jaře 2022 naplánovala vydání několika singlů. Prvním z nich je právě song Fire in the Sky, k němuž pořídila i video.

„Dlouho jsme diskutovali s jakou skladbou přijít po tak dlouhé době jako první. Tahle skladba je pomalejší, není to klasický singl. Ale má zvláštní sílu, která vás pohlcuje s každým poslechem. Je v ní příběh, který se bude zrcadlit na celém albu. Myslím, že je to jedna z nejlepších věcí, které jsme kdy natočili a chtěli jsme, aby ji lidé slyšeli jako první”, říká zpěvák Janne Marvannen.

„Můj bratr nalétal spoustu dní s dronem v kanadské divočině a natočil dechberoucí záběry. Když jsem je viděl, hned mě napadlo ho požádat, jestli je můžeme použít do lyric videa. Ty plynoucí záběry jsou až hypnotické a umožní vám song prožít naplno,“ říká bubeník Igor Dvorský, který v minulosti vytvářel i koncertní videa pro projekt Recoil Alana Wildera, bývalého člena Depeche Mode.

Spolu s albovou verzí songu připravila kapela i klubový remix a rádiovou podobou, kterou producent Daniel Meyer, činný v projektech Haujobb, Covenant, Liebknecht nebo Architect, zabalil do moderního synth-wave soundu.