Depeche Mode naživo jsou opět strhující, smířila je smrt, dočkali se chvály

„Nejdojemnější je, že Gahan a Gore jako kdyby ve svých šedesáti letech znovu objevili vzájemnou úctu. Moc toho sice nenamluví – ne nadarmo se jejich klíčový hit jmenuje Enjoy The Silence – ale řeč jejich těl hovoří jasně. Všimněte si, jak se Gahan na konci Gorem odzpívané Soul With Me vrací na pódium, aby vyjádřil své nadšení, nebo jak krásně a citlivě se jejich hlasy doplňují při přídavku Waiting For The Night. Vzhledem k tomu, jak složité a napjaté vztahy mezi nimi dlouhá léta panovaly, jsou tyto okamžiky jejich sblížení nesmírně dojemné,“ napsal Dorian Lynskey v recenzi pro The Guardian.

V podobném duchu je laděná i recenze londýnského koncertu z pera Andrewa Trendella na NME.com. Píše o triumfálním výkonu a poznamenává, že „spory ustoupily bratrství, což dokumentuje svatební tanec na konci monolitické Enjoy The Silence nebo vroucí obětí po duetu Waiting For The Night.

David Gahan a Martin Gore k sobě najít cestu museli, předčasně jim totiž zemřel parťák Andy Fletcher, který v kapele fungoval jako pojivo mezi dvěma kohouty na smetišti. A jak píše Lynskey ve zmíněné recenzi, je velmi těžké během koncertu nevidět zesnulého Fletchera, jak přátelsky mává zpoza svého syntezátoru.

Depeche Mode ho připomínají prostřednictvím animace během písně World In My Eyes, kterou Fletcher označoval jako svou vůbec nejoblíbenější od Depeche Mode.

Michael Schneider v recenzi na Variety.com hodnotí koncert Depeche Mode v Los Angeles jako plný energie a emocí. Kromě jiného poukazuje na fakt, že hit Everything Counts, který kapela zpravidla hraje buď na konci těsně před přídavky, nebo přímo jako přídavek, tentokrát v setlistu figuruje na osmém pořadí.

Pražský koncert Depeche Mode na letišti v Letňanech se uskuteční 30. července a už teď je jasné, že to nebude „jen“ další koncert Depeche Mode v řadě.

Větší koncert u nás Depeche Mode totiž ještě neměli. Poprvé se v Praze živě představili ve Sportovní hale v březnu 1988, tehdy je vidělo na 17 tisíc nadšených fanoušků. Ti sami do poslední chvíle nevěřili, že se k nám tato západní kapela dostala ještě před změnou komunistického režimu. Na tento koncert vzpomínají dodnes.

Od té doby u nás vystupovali celkem desetkrát. Naposledy v lednu 2018 v O2 areně s kapacitou 20 tisíc míst. Letiště Letňany má trojnásobně větší, a to až 60 tisíc lidí.