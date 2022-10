Michal Malátný: Po letech v branži konečně zase hraju v normální kapele

V tiskové zprávě se praví, že Chinaski natočili „nejkapelovější album“. Co si pod tím máme představit?

V minulosti probíhaly práce na písničkách tak, že měl vždycky jeden člověk nějaký nápad, ten si doma natočil v počítači nebo ve svém studiu a ostatní se to pak naučili. Ale teď jsme nové skladby dávali dohromady opravdu společně, po letech jsme si znovu pořídili zkušebnu, kterou jsme léta neměli. A v době covidových omezení jsme házeli na stůl nápady, drtili jsme to celé dohromady. Třeba pod jednou novou věcí je podepsaných všech pět členů kapely, to se nikdy předtím nestalo. Nejkapelovější znamená, že je to opravdu výsledek kolektivní práce. V nové sestavě už hrajeme pátý rok, sehráli jsme se, poznali jsme se, máme za sebou nějakých 270 koncertů.