RECENZE: Pořád se drží. „Chemici“ zvou do lákavé říše bez geografie

Tolik aspoň text úvodní skladby Eve of Destruction. Ta nese stejný název jako protestsong Barryho McGuira z roku 1965 a poselství, že konec se blíží.

Na Eve of Destruction a několika dalších písních se podílela i u nás oblíbená norská písničkářka Aurora, a to jak autorsky, tak svým zpěvem, který vyšperkovanou elektronickou nahrávku úspěšně ředí trochou živelnosti. Dalším hostem na desce je japonská raperka Nene.

The Chemical Brothers jsou vyhledáváni i pro své koncerty a novinka do jejich živých setů jistě dobře vklouzne. Je totiž v rámci žánru neskutečně pestrá.

Všechno jsou to samozřejmě výsostně taneční skladby, ale na jedné straně stojí například Aurorou skvěle odzpívaná píseň Bango a vedle ní třeba kompozice Got To Keep On, kde se v podstatě jen mantricky opakuje „Gotta keep on, gotta keep on, gotta keep on making me high“.

No Geography autor: The Chemical Brothers Hodnocení­: 75 %

Anebo zběsilá instrumentálka Gravity Drops. Anebo We’ve Got To Try s živými smyčci. Prostě tady nuda nehrozí.

Duo, jež tvoří Tom Rowlands a Ed Simons, funguje od počátku devadesátých let. Je s podivem, jak se doteď drží při síle.