Ve Slavíkovi měli výhodu interpreti ze začátku abecedy, přemýšlí Pokáč

⚠️ NERD ALERT - ve slavicich letos bodovali interpreti ze zacatku abecedy



hlasovalo se totiz na strankach tv nova pres popup okno, kde byli interpreti serazeni podle abecedy, pricemz do okna se jich veslo tusim asi 15, dal jste museli scrollovat...no a protoze scrollovat se nikomu nechce, dostali tihle interpreti ze zacatku abecedy cca 2x vic hlasu oproti predchozimu rocniku nez ti ve zbytku pole, coz na prednich pozicich muze cinit az nekolik tisic hlasu☝️



viz graf pro n...azornost, cervena linearni "best fit line", ktera ukazuje sestupnej trend u abecedne serazenejch interpretu, je to stejny u vsech kategorii, dyztak viz sheet:

https://docs.google.com/…/1uCjHrlQq0K7UYNO3OSDeL1xduU…/edit…