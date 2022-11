Chceme se společně z něčeho radovat a těšit, říká Karel Holas z Čechomoru

Jaká je momentální nálada v Čechomoru?

Skvělá. Máme za sebou krásné letní turné a před sebou vánoční. Začneme 4. prosince ve dvakrát vyprodané Hybernii a pro velký zájem jsme přidali ještě jeden koncert, který bude tamtéž 5. ledna 2023. Mimo to pojedeme zahrát i do Zlína, Brna, Olomouce a do dalších měst.

Budete opět hrát s Kandráčovci?

Ne, tentokrát vystoupí jen Čechomor. Zahrajeme mimo jiné písničky z našich tří vánočních desek a věřím, že všichni návštěvníci našeho koncertu budou odcházet s tou pravou předvánoční náladou.