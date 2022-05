Martina je naše mamka, zpěvačky jsme vzali na milost, tvrdí Čechomor

U rozhovoru byla přítomna páteř Čechomoru, tedy František Černý (kytara a zpěv), Karel Holas (housle a zpěv) a zpěvačka Martina Pártlová.

Jak vaše spolupráce s Kandráčovci vznikla?

Karel Holas: Dali jsme se s nimi dohromady někdy kolem roku 2017, možná 2018, to si už přesně nepamatuju. Narazili jsme na sebe, domluvili jsme se na společném vánočním koncertu, který jsme odehráli v roce 2019, a o rok později jsme si naplánovali turné, ale to se přesunulo až na letošek. Připravujeme koncert nazvaný Československý večer s tím, že v každém městě, kde budeme hrát, vystoupí místní předkapela, pak zahraje Voxel, poté Kandráčovci a Čechomor. Začneme spolu a pak se budeme různě střídat a prohazovat.

František Černý: Kandráčovce jsme zaznamenali v době, kdy se z barů a ulic dostávali do koncertních hal, což nám připomněli dobu, kdy jsme něco podobného prožívali i my – z holešovické tržnice jsme se pozvolna přesouvali na pódia. Stejně jako my i oni vycházejí z lidových písniček, máme podobný styl humoru, takže naše spojení je naprosto logické. Jsou to správní chlapi, mají dobrý splávek, bodejť bychom s nimi nejeli na turné.