Benátská! s Impulsem potvrzuje účast Chinaski, Mirai a Divokej Bill

„Sobotní večer se ponese v duchu oslav šedesátin Paľa Habery a čtyřicátého výročí založení kapely Team. Pro fanoušky to bude po několikaletém nuceném půstu unikátní šance, protože skupina Team vystoupí v roce 2022 maximálně na třech koncertech,“ vysvětluje ředitel festivalu Pavel Mikez.

„A co by to bylo za Benátskou bez kapely Chinaski, pravidelného hosta již od prvního ročníku, a čerstvých držitelů zlatého Slavíka skupiny Mirai, která se na festival také ráda vrací. Za jejich účast jsme velmi rádi, protože je zárukou zajímavého hudebního mixu, který jistě potěší všechny generace návštěvníků festivalu,“ dodává spolumajitel festivalu Petr Pečený, frontman skupiny Doctor P. P.

Radost z účasti na festivalu potvrzuje také kytarista kapely Chinaski František Táborský. „Benátská bude pro naši kapelu vždy tím festivalem, na kterém jsme jako začínající kapela měli možnost a čest si zahrát, a to dokonce na úplně prvním ročníku. Od té doby jsme se na Benátskou vždy rádi vraceli a nesmírně se na ni těšili. Pro nás je to legendární a tradiční festival a doufáme, že letošní ročník snad konečně proběhne bez větších omezení.“

Pořadatelé festivalu odtajnili další hudební interprety, na které se fanoušci budou moci těšit. Na Benátské! s Impulsem vystoupí Divokej Bill, Walda Gang, raper Lipo, ATMO music či Petra Janů.

Festival otevřou ve čtvrtek 28. července oslavy jubileí legend československé rockové hudby. Kapela Olympic oslaví šedesáté narozeniny, její frontman Petr Janda osmdesáté a metalová kapela Arakain čtyřicáté. Další kapely budou organizátoři průběžně potvrzovat a uveřejňovat.

Festival se koná ve dnech 28. až 31. července v Liberci a pořadatelé připravili speciální možnost nákupu zvýhodněných vstupenek, která platí do 31. 1. 2022. Více informací je na stránkách benatska.cz.