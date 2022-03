Téma bezpráví je mimořádně aktuální, říká Antikvartet Dušana Vančury

Na otázky odpovídaly tři čtvrtiny souboru, Magdalena Jungwirthová, Zuzana Vančurová a Jiří Mašek.

Proč padla volba na tuto píseň?

Vančurová: V této sestavě jsme pořídili zatím jediný klip, který je navíc neoficiální. Takže jsme se rozhodli novou sezonu načít novým klipem, a protože zároveň točíme novou desku, řekli jsme si, že pilotní písní bude něco typického pro Dušana Vančuru, zároveň věc se silným textem, který osloví co největší počet lidí. Volba padla na Až se k nám právo vrátí, která tohle všechno splňuje a má navíc bohatou historii. Usoudili jsme, že teď je správná doba, abychom k ní udělali a vydali klip.

Mašek: Ta písnička je stále aktuální, téma obecného bezpráví je pořád platné, teď ještě víc než kdy jindy. Klip jsme plánovali už na podzim loňského roku a teď, když je venku, nabývá ještě dalších rozměrů, s nimiž jsme ale samozřejmě nepočítali.

Jaký je její příběh?

Vančurová: Vznikla v dobách totality, kdy měl Spirituál kvintet spoustu zákazů. Zpíval evangelické spirituály čili duchovní písně, ale v tehdejším režimu je maskoval tím, že šlo o skladby utlačované černošské menšiny v USA.

Jungwirthová: Největší oblibu si získala v roce 1989, kdy ji Spirituál kvintet z balkonu v Melantrichu zazpíval asi před čtvrt milionem lidí. To byl zlomový okamžik.

Budou se písničky na desce krýt s repertoárem Spirituál kvintetu?Vančurová: Je to dvojalbum, které si můj manžel Dušan naplánoval, ale už to bohužel nestihl, zemřel v roce 2020, takže je doděláváme za něj. Byl zakládajícím členem Antikvartetu, který fungoval souběžně se Spirituál kvintetem. Nechtěli jsme mu nijak lézt do zelí, nechtěl to ani sám Dušan. Nicméně už se několik let mluvilo o tom, že Spirituál kvintet bude končit, takže si postavil vlastní skupinu, s níž chtěl po konci Spirituálu pokračovat tak, jak si představoval.

Samozřejmě s písničkami, které psal jak pro Spirituál, tak i pro nás a třeba i pro Františka Nedvěda. A jelikož jsem věděla, že chtěl udělat desku svých nejznámějších skladeb v nových aranžích a s novým doprovodem, řekli jsme si, že v tom duchu budeme pokračovat a dáme mu to k nedožitým narozeninám. Devátého prosince by se dožil osmdesáti pěti let. Bude tam znít i jeho zpěv, pozvali jsme si několik hostů, takže se sami těšíme, až to bude celé venku.