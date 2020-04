Spirituál kvintet přišel o hlas, v 82 letech zemřel Dušan Vančura

Kapela, v jehož řadách svého času působili bratři Nedvědové nebo Karel Zich, letos odehraje čtrnáct posledních koncertů.

„Na jedné zkoušce, kde se vzal, tu se vzal, mezi námi opět seděl sám kapelník Antikvartetu Dušan Vančura. Jak zjistil, kde zkoušíme, nevím. Jen ho to zajímá, a tak si jde poslechnout. Poslechnout si přišel i další zkoušku a pak další, to už byl tu a tam i slyšet, a pak už nescházel nikdy a zpíval do všeho. Nakonec se mi to zdálo od nás hloupé, a tak jsem mu řekl: ’Hele, Dušane, zpěváky nepotřebujeme, ale kdyby ses naučil na basu, tak bychom to mohli zkusit’. Vzápětí se VUSu ztratil z klubovny kontrabas a do našeho zpěvu brnkal začínající (anti)basista. Ale teprve budoucnost měla ukázat, jak dobré pro všechny bylo, že se naše cesty sešly“.



Takto v aktuálně vydané knize Spirituál kvintet 60 líčí kapelník Jiří Tichota příchod zpěváka a kontrabasisty Dušana Vančury do skupiny Spirituál kvintet. Zmíněný Antikvartet byla kapela, která v začátcích kopírovala zvuk a styl Spirituál kvintetu. Do jeho řad zaplul v roce 1964