Alicia Keys předvede Praze svou hudební terapii. Vrátí se po sedmi letech

„Je to ta nejlepší terapie, jakou jsem kdy měla,“ prohlásila Keys v prosinci pro magazín Billboard na adresu svého právě dokončovaného nového alba A.L.I.C.I.A. Půjde o její sedmou studiovou nahrávku, první od čtyři roky staré Here, a vyjde 20. března.

Na světové turné vyrazí interpretka, skladatelka a klavíristka, která za pár dní oslaví 39. narozeniny, po sedmileté pauze. Dosud poslední koncertní sérii absolvovala v roce 2013 k desce Girl On Fire. Tehdy se zastavila i v pražské O2 areně a její vystoupení se dočkalo pochvalných recenzí.



Z již zveřejněných singlů se zdá, že zpěvaččino nové album bude žánrově pestré. Zatímco první ochutnávka Show Me Love, natočená ve spolupráci se zpěvákem Miguelem, se nesla v duchu r’n’b, druhá skladba Time Machine překvapila moderní produkcí s důrazem na elektroniku. Nejčerstvější ukázka Underdog vyniká výraznou melodickou linku s tanečním rytmem v pozadí, jejím spoluautorem je britský hitmaker Ed Sheeran.



Z recenze pražského koncertu v roce 2013 „Vystoupení táhla do finiše s baladami a za pianem. Znovu se ukázalo, že v téhle poloze je nejsilnější a že emoce z jejích písniček dokážou vymazat i vzpomínky na to, jak se ze začátku snažila o tanec. S blížícím se finále skvělou atmosféru ještě zahušťovaly hity. Z If I Ain’t Got You šel mráz po zádech a při No One, která koncert před přídavky uzavírala, by se nedojal jenom největší cynik.“ Recenzi Honzy Vedrala si připomeňte zde.



Ještě před vydáním nového materiálu se Keys podruhé představí jako moderátorka udílení prestižních cen Grammy. Jejich šedesátý druhý ročník bude v Los Angeles vyhlášen v noci z 26. na 27. ledna. Umělkyně, která má sama ve sbírce patnáct gramofonků, si tuto úlohu poprvé vyzkoušela již před rokem.



Průlom na začátku tisíciletí

Alicia Keys zažila na začátku třetího milénia raketový vzestup popularity. Hned její debutové album Songs In A Mirror z roku 2001 se stalo bestsellerem. Jeho celosvětový prodej překročil hranici dvanácti milionů kusů. Velký podíl na tom měl průlomový hit Fallin’, který se probojoval do čela americké singlové hitparády.



Zpěvačka zaujala širokou posluchačskou základnu svým žánrovým mixem popu, r’n’b i soulu. Hudební kritici i fanoušci oceňují její charakteristické zabarvení hlasu, osobitý autorský rukopis i dovednosti za klavírem, na který se většinou sama doprovází.



Na vlně komerčního úspěchu pokračovala i s dalšími studiovými alby The Diary Of Alicia Keys, As I Am, The Element Of Freedom a Girl On Fire. Překvapivým směrem se vydala na zatím posledním studiovém počinu Here z roku 2016. Melodie na něm ustoupily do pozadí na úkor hudby výrazně čerpající z černošské kultury.



Vyslankyně dobré vůle

Keys, která vyrůstala v chudých poměrech v jednopokojovém bytě na Manhattanu, se dlouhodobě věnuje také dobročinným aktivitám. Jako spoluzakladatelka je spjata s neziskovou organizací Keep A Child Alive, která podporuje africké rodiny zasažené nemocí AIDS. Sama se jako vyslankyně dobré vůle vydala do několika afrických zemí, včetně Keni, Ugandy nebo Jihoafrické republiky.



Vstupenky na její pražský koncert v O2 areně mohou uživatelé iDNES Premium získat jako první. V exkluzivním předprodeji budou k dostání od 23. ledna (09:00) do 26. ledna (18:00). Prodej pro veřejnost bude zahájen 27. ledna úderem deváté hodiny ranní.