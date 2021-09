Zemřel Alan Lancaster, zakládající člen britské kapely Status Quo

Alan Lancaster založil skupinu v roce 1962 společně se svým spolužákem Francisem Rossim a působil v ní následujících třiadvacet let, kdy kapela vydala šestnáct studiových alb.

Koncem osmdesátých let působil ve skupině The Party Boys a později v The Bombers. Ke Status Quo, kde mezitím hrál jiný baskytarista, se znovu přidal na sérii společných koncertů v sezoně 2013 až 2014.

Lancaster se podílel rovněž na nejslavnějších hitech kapely Status Quo, z nichž si fanoušci pamatují například skladby Backwater, Is There a Better Way, Bye Bye Johnny, High Flyer a Roadhouse Blues.

Hudebník po sobě zanechal manželku, se kterou byl ženatý od roku 1978, dva syny a pět vnoučat. „Všichni máme zlomené srdce. Alan měl úžasný humor,“ uvedla vdova po Lancasterovi.