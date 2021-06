RECENZE: Zpátky do práce. Úspěšný seriál se dostal do slepé uličky

Tvůrci Zpátky do práce, v angličtině Workin’ Moms, se s pravdou nikdy moc nepárali. Divákům ji předhazovali surovou a neupravenou, skoro jako divoké zvěři. A ono to fungovalo.



Vznikl seriál, který v záplavě televizní i filmové produkce o těžkostech mateřství a rodičovství vynikal nad ostatními. Dialogy byly přímočaré a rychlé jako letící šíp. Dynamika mezi představitelkami hlavních hrdinek – Kate, Anne, Frankie, Jenny a Val – fungovala na výbornou. Zvolený tradiční dvaceti až třicetiminutový sitcomový formát se prokázal jako nejlepší cesta, jak tvůrce držet v průběhu let ve střehu. Bohužel všechno jednou končí.

Scenáristé (včetně hlavní hvězdy seriálu Catherine Reitmanové) tentokrát hrdinky rozdělili a nechali každou jít svou cestou. Anne do provinčního města, Kate za novými pracovními úspěchy, Frankie do rodičovské slepé uličky, Val za větší nezávislostí a Jenny za dalším lovem. Otázky mateřství a hlavně otevřený přístup ke všem jeho radostem i bolestem se dostal do pozadí a odhalil, že hlavní hrdinky byly, snad s výjimkou Anne, vykonstruované čistě pro jeho účel.



Jako by na celý seriál spadla hodně těžká deka. Obzvlášť když se scenáristé snaží už do tak nefunkční konstelace vklínit vedlejší dějové linky týkající se všeho od popírání globálního oteplování, sexuální fluidity až po zneužívání psychofarmak. Na deset dvacetiminutovek vesměs komediálního televizního díla ještě v podání nedomyšlených charakterů trochu moc.



Zpátky do práce Kanada, 2017–, 30 min Scénář: Catherine Reitman a další Hrají: Catherine Reitman, Dani Kind, Juno Rinaldi a další Hodnocení­: 45 %

Naštěstí se dá i chválit. Více prostoru, který v této sérii získává Anne, konečně zcela explicitně dokazuje, že hereckým tahounem seriálu je spíše než tvůrkyně a herečka v jednom Catherine Reitmanová, její kolegyně Dani Kindová, jinak prozatím spíše neznámá tvář.

V návaznosti na ni je navíc potřeba zmínit ještě Ryana Bellevilla, představitele jejího manžela, který v páté sérii nabídl jediný skutečně povedený komediální výkon. Škoda, že nakonec i ten byl zcela zbytečně dramaticky vyeskalován. Jakým směrem se vydá další série (ano, už je potvrzena), proto není příliš těžké odhadnout. Na návrat k původnímu konceptu to však rozhodně nevypadá.