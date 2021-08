RECENZE: Tuctový a mdlý thriller Beckett se může chlubit jen hudbou

Ne snad, že by byl film k nevydržení, jak tomu v posledních měsících občas u novinek Netflixu bývá, ale spíše proto, že se zcela míjí s divákem. A i ten, ochoten vydržet do konce, jen stěží pochopí, pro koho a s jakým úmyslem italský režisér Fedinando Cito Filomarino svůj anglojazyčný debut natočil.

Po premiéře na festivale v Locarnu se hovořilo o návaznosti na paranoidní thrillery sedmdesátých a osmdesátých let, jaksi se však opomnělo, že režisér, scenárista ani představitel hlavní role John David Washington v tomto případě nedisponují tak silnou zápletkou i charizmatem jako Harrison Ford ve 48 hodinách v Paříži Romana Polanského nebo Warren Beatty v Pohledu společnosti Parallax.

Paranoia, o kterou se zde tvůrci pokoušejí, vychází z prostého předpokladu. Zamilovaný pár mladých Američanů v podání Washingtona a Alicie Vikanderové se vydá na dovolenou do Řecka, hlavní hrdina však shodou nešťastných okolností o svou partnerku přichází a stává se součástí politického spiknutí, ve kterém sehrávají roli řecká extrémní pravice i levice, Evropská unie a tajné služby USA.

Divák se ani nenaděje a Beckett schytává rány i střely, čímž prvotní dojem novodobé variace na nízkorozpočtové evropské filmové romantiky z devadesátých let velmi rychle mizí.

Beckett i divák postupně začínají chápat, co se vlastně děje. Chybí zde však jakýkoliv důraz na to, „komu se to vlastně děje“. Kdo Beckett je, totiž ve vší upřímnosti netuší nejen divák, ale ani sám John David Washington. V akčních scénách se sice pohybuje přirozeně a věrohodně (už s nimi také nějaké zkušenosti má), zbytek je však spíše mdlý a odevzdaný herecký výkon, za kterým stojí i tuctový scénář Kevina A. Rice.

Beckett Itálie / Brazílie / Řecko, 2021, 108 min Režie: Ferdinando Cito Filomarino Scénář: Kevin A. Rice, Ferdinando Cito Filomarino Hrají: John David Washington, Boyd Holbrook, Vicky Krieps a další Hodnocení­: 40 %

Nemluvě o Alicii Vikanderové, švédské držitelce Oscara, kterou, vypadá to, si Filomarino do filmu obsadil jen proto, aby měl na plakátu zvučné ženské jméno. Jinak se totiž jeho neschopnost nabídnout jí jakýkoliv herecký prostor nedá vysvětlit.

Pochvalu si však za Becketta zaslouží alespoň Rjúiči Sakamoto, autor hudby, který společně s kameramanem Sayombhu Mukdeepromem jako jediný z tvůrců pochopil, jak se skutečně budují pocity tísně. Na solidní thriller to však bohužel nestačí.