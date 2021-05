VIDEO: Já už dal všechno, teď zase vy, vzkazuje Tomáš Hanák divákům

„Za sebe musím říct, že nemám rád nekonečná pokračování a nastavované kaše. Ale když jsem viděl pracovní verzi Cesty domů, byl jsem zaskočen. Vorel mě překvapil,“ přiznal Hanák.

„Ze všech tří snímků série je Cesta domů nejvážnější, ale humor v ní samozřejmě nechybí,“ tvrdí herec a dodává, že dále tu nechybí ani srp, kladivo, sekerka a že sám před kamerou tahá klády.



„Já jsem do toho filmu dal všechno, co je ve mně, talent, schopnosti i nasazení, takže bych teď čekal taky od vás, že do toho dáte všechno. Nebo aspoň trochu,“ vzkazuje Hanák fanouškům.

Předchozí filmy série Cesta z města a Cesta do lesa jsou zdarma na YouTube a mají dohromady přes dva miliony zhlédnutí, třetí shání prostředky na poslední části barvení, zvuku a hudby. Cesta domů plánuje vstup do kin v létě a slibuje, že završí osudy všech hlavních postav.

Zemědělskou rodinu opět hrají Bolek Polívka a Eva Holubová, rodinu přistěhovanou z města znovu ztvární Tomáš Hanák a Barbora Nimcová, v roli revírníka a jeho ženy se vrátí Tomáš Vorel jr. a Lucie Šteflová, objeví se i Milan Šteindler v čele myslivců. Hanákovu výzvu najdete na videu.