Jakub Prachař a Sára Sandeva se potkají v seriálu Dvojka na zabití

Prachařův rezervovaný, depresivní a jedovatě ironický detektiv, bývalý elitní člen URNY, jehož změnila rodinná tragédie, nikdy nepřestal pátrat po stále neznámém lupiči, který přepadl jeho manželku a ubodal ji k smrti.

„Je to smutný, cynický policista, který nemá z ničeho radost, ale když je v akci, na svůj život zapomene a baví ho to. Svoje problémy si samozřejmě nosí do práce,“ představuje svou roli Jakub Prachař.

Nyní dostane novou kolegyni, ambiciózní vyšetřovatelku původem z policejní rodiny, která právě skončila školu. „Je trochu naivní, ale zároveň má ráda pravidla, řád, zaměřuje se na kariéru a ze začátku má vše jasně dané,“ popsala svou postavu Sandeva.

Pod jejím vlivem přestává zasmušilý detektiv toužit po smrti a zjišťuje, že je schopen se sblížit i s jiným člověkem. Osmidílná krimisérie bude podle tvůrců „velmi akční a velmi zábavná“, další členové policejního týmu se objeví v podání Norberta Lichého, Milana Šteindlera či Filipa Kaňkovského. Režii má Libor Kodad, o premiéře není zatím rozhodnuto.