Není Holland jako Hollander. Miliony hvězdy Marvelu dostal herec z Bílého lotosu

„Bylo to velmi těžké, protože víte, já jsem tu byl první, ale on je nesmírně slavný,“ sdělil moderátorovi Sethovi Meyersovi v žertu.

Při vysvětlování, jak na platbu náhodně přišel, Hollander uvedl, že v divadle sledoval svého přítele, který tam vystupoval za 300 liber (8 700 Kč). „Seděl jsem samolibě v hledišti, protože jsem právě natočil pořad pro BBC za 30 000 liber (870 000 Kč) nebo tak nějak, což mi mělo vystačit na další rok nebo tak nějak, a říkal jsem si: ‚No, to je úžasné, já jsem velmi úspěšný‘,“ uvedl herec.

O přestávce si zkontroloval e-maily a uviděl jeden, na kterém byla výplatní páska označená jako „Kasovní prémie za Avengers“. „Byla to ohromující částka,“ řekl 56letý herec, který si zahrál také ve filmech Piráti z Karibiku či Pýcha a předsudek. „Nebyl to jeho plat. Byl to jeho první kasovní bonus, ne celý kasovní bonus, ale jen první. A bylo to více peněz, než jsem kdy viděl. Byla to sedmimístná částka. Můj pocit samolibosti zmizel,“ dodal.

Holland, který chodí s hvězdou seriálu Euforie Zendayou, hrál Spider-Mana v šesti filmech od Marvelu.

„Ve skutečnosti si mě s ním samozřejmě nepletou, ale v jiných než vizuálních souvislostech si mě s ním pletou pořád,“ řekl Hollander. Dodal, že byl občas představen „nadšeným, pak zmateným a zklamaným dětem“, které si pravděpodobně myslely, že se setkávají se Spider-Manem.