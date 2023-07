Byl jsem závislý na alkoholu, přiznal Tom Holland. Dává si pauzu od herectví

Za rozhodnutí Toma Hollanda dát si kariérní pauzu může minisérie AppleTV s názvem Přeplněný pokoj, kde si zahrál spolu s herečkou Amandou Seyfriedovou. V psychologickém thrilleru ztvárnil mladíka, který je obviněn z vraždy a pomalu odhaluje podrobnosti o své osobnosti vyšetřovatelce, která je případem pověřena.

Fanoušci si nejdřív mysleli, že si od herectví dává pauzu kvůli negativním hodnocením, kterých se seriál po svém uvedení dočkal, protože byl i jeho producentem. Holland se ale nechal slyšet, že důvodem je vyčerpání. „Vezmu si na rok volno, a to v důsledku toho, jak náročný tenhle seriál byl,“ sdělil Tom v rozhovoru pro ExtraTV.

„Moc mě zajímá, jak se to vyvede, a mám pocit, že naše úsilí nepadlo vniveč. Rozhodně to bylo těžké – věnovali jsme se určitým emocím, jaké jsem rozhodně do té doby nezažil, a jako producent jsem se pak potýkal s každodenními problémy natáčení, takže tlak byl o to větší,“ popsal Holland s tím, že však ničeho nelituje.

„Doopravdy jsem si to užil. Učit se být producentem bylo skvělé. Náročné práce se nelekám, vždycky jsem zastával názor, že těžká práce je dobrá práce. A tohle mě fakt bavilo,“ uvedl. „Ale pravdou je, že tenhle seriál mě opravdu dostal. Prostě nadešel čas, kdy jsem si řekl: Vážně potřebuju pauzu,“ dodal.

Tom Holland (New York, 1. června 2023)

Mladý herec, který již několik let chodí s herečkou Zendayou, si původně dal jen týden volna v Mexiku. Jinak pauzu tráví ve svém domě v Londýně.

Tom Holland, který je známý hlavně jako představitel Spider-Mana v posledních třech filmech o pavoučím muži, nedávno také přiznal, že se potýkal se závislostí na alkoholu. V podcastu životního kouče Jaye Shattyho řekl, že vystřízlivět bylo tou nejlepší věcí, co udělal, když si uvědomil, že se stal otrokem alkoholu.

Cesta herce k životu bez alkoholu začala o loňských „velmi opilých“ Vánocích. Po nich se rozhodl dát si „suchý leden“, během kterého jediné, na co mohl myslet, bylo, jak si dá skleničku. Tehdy si připustil, že má zřejmě s alkoholem problém, a rozhodl se abstinovat další měsíc. Stěžuje si ovšem, jak těžké je vydržet nepít v anglické kultuře.

„Měl jsem pocit, že nemůžu žít společensky. Přišlo mi, že nemůžu jít do hospody a dát si limonádu,“ říká. Dal si za cíl vydržet bez alkoholu půl roku a má pocit, že bod obratu nastal 1. června, kdy oslavil 27. narozeniny.

Tvrdí, že bez alkoholu se mu lépe spí, lépe zvládá problémy včetně těch během natáčení, cítí se zdravější a v lepší formě. „Říkám to rád - rozhodně jsem byl závislý na alkoholu. Rozhodně se tomu nevyhýbám,“ řekl herec. Dodal, že inspiroval svoji matku, aby také přestala pít.

VIDEO: Trailer k seriálu The Crowded Room (Přeplněný pokoj):